"Подлая и просчитанная атака": Зеленский заявил, что ВС РФ перегрузили систему ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время комбинированной ракетно-дроновой атаки на Киев 31 июля Вооруженные силы Российской Федерации перегрузили средства противовоздушной обороны. Столица стала главной "мишенью" россиян, впрочем под удар попали и другие регионы. Тем временем Киевская военная администрация сообщила о росте количества погибших.

Related video

В столице продолжается разбор завалов в точках попадания российских средств поражения, говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале. Президент сообщил, что пострадали девять детей, а в больницу отправили 50 киевлян. Под ударом ВС РФ оказались жилые дома, в том числе — киевская мечеть, добавил чиновник.

Зеленский выслушал доклад главы МЧС Игоря Клименко о поиске людей под завалами и о количестве погибших: по состоянию на 12 часов речь шла о семи жертвах РФ. Глава государства подчеркнул, что в результате массированной атаки дронов и ракет произошла перегрузка средств ПВО.

"Атака была очень подлой и специально просчитанной так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для "шахедов", других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах", — написал президент.

Между тем появилась информация главы КГВА Тимура Ткаченко. Чиновник заявил, что из-под завалов вытащили тело еще одного погибшего и жертв РФ теперь уже восемь. Новая жертва — житель подъезда в Святошинском районе, в котором уже обнаружили пять тел, уточняется в заметке в Telegram-канале.

"Итого по Киеву — 8 [погибших]", — подчеркнул Ткаченко.

Удар по Киеву 31 июля — детали

Фокус писал об ударе по Киеву 31 июля и об отчете Воздушных сил с деталями комбинированной атаки. Согласно данным Воздушного командования, россияне запустили по украинцам 309 дронов разных типов (ударный и имитационных) и восемью крылатыми ракетами "Искандер-К", запущенными из-под Курска. Результат работы ПВО — три ракеты из пяти и 288 дронов из 309 (эффективность 93%). Командование подтвердило, что одна из ракет ударила по подъезду в Святошинском районе Киева, остальные четыре ударили в других точках. Кроме того, зафиксировали 21 попадание ударных дронов в 12 локациях, уточнило командование.

Отметим, в сети появилось сообщение от блогера, которая пережила удар РФ по Святошинскому району. Блогерша рассказала, что проснулась от громкого взрыва и выбежала на улицу. На видео, опубликованном в 4:30 31 июля, видим первые кадры разрушений после российского обстрела.

Напоминаем, 31 июля специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал об атаках реактивных "Шахедов" РФ и объяснил, почему россияне начали их использовать.