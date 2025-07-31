"Искала сына": звезда сети оказалась в эпицентре российского обстрела Киева (фото)

Дом в столице, где находилась харьковская блогерша Русалочка Хл, попал под российскую атаку дронами и ракетами. В соцсети она опубликовала видео с места происшествия.

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Во время массированной атаки на Киев пострадал дом в Святошинском районе, в котором проживает известная блогерша Русалочка Хл. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.

Звезда сети сообщила, что в момент удара спала и проснулась от мощного взрыва. По ее словам, это было очень страшно, и она до сих пор не может подобрать слов.

Россияне обстреляли Киев в ночь на 31 июля Фото: Скриншот TikTok

В соцсетях Русалочка Хл опубликовала кадры с места происшествия. На видео, снятом около 4:30 утра, видны последствия атаки врага: разрушенные жилые дома, выбитые окна, горящие конструкции, разбитые автомобили, "скорая", приехавшая оказывать помощь пострадавшим.

Последствия обстрела Киева Фото: Скриншот TikTok

"Я не знаю, как описать те ощущения, которые я пережила сегодня утром. Я просыпаюсь от громкого взрыва, от звука разбитых окон, от вспышки света — будто прилет был прямо в мой дом. И я не помню, как проснулась, как побежала, как искала глазами сына — все ли с ним в порядке. Мне казалось, что я уже под завалами. Я плакала, бежала и кричала. Потом меня немного отпустило, я вышла во двор и была в шоке. Ты всегда думаешь, что с тобой этого не произойдет, но в тот момент — ошибаешься", — рассказала блогерша подписчикам.

Обстрел Киева 31 июля Фото: Скриншот TikTok

В частности, блогерша призвала сторонников беречь себя и не игнорировать тревоги.

"Будьте в укрытиях. Берегите себя и родных", — написала она.

Последствия обстрела столицы 31 июля Фото: Скриншот TikTok

Обстрел Киева 31 июля

По предварительным данным, в результате российской атаки погибли по меньшей мере шесть человек, среди них — ребенок. Еще 52 человека получили ранения. Под завалами все еще могут оставаться люди, спасательные работы продолжаются.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, в результате прямого попадания по жилому дому разрушен целый подъезд.