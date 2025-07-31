"Шукала сина": зірка мережі опинилась в епіцентрі російського обстрілу Києва (фото)

Будинок у столиці, де перебувала харківська блогерка Русалочка Хл, потрапив під російську атаку дронами та ракетами. У соцмережі вона опублікувала відео з місця події.

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Під час масованої атаки на Київ постраждав будинок у Святошинському районі, у якому проживає відома блогерка Русалочка Хл. Про це вона розповіла підписникам у соцмережах.

Зірка мережі повідомила, що в момент удару спала і прокинулася від потужного вибуху. За її словами, це було дуже страшно, і вона досі не може підібрати слів.

Росіяни обстріляли Київ в ніч на 31 липня Фото: Скріншот TikTok

У соцмережах Русалочка Хл опублікувала кадри з місця події. На відео, знятому близько 4:30 ранку, видно наслідки атаки ворога: зруйновані житлові будинки, вибиті вікна, палаючі конструкції, розбиті автомобілі, "швидка", що приїхала надавати допомогу постраждалим.

Наслідки обстрілу Києва Фото: Скріншот TikTok

"Я не знаю, як описати ті відчуття, які я пережила сьогодні вранці. Я прокидаюся від гучного вибуху, від звуку розбитих вікон, від спалаху світла — ніби приліт був прямо в мій дім. І я не пам’ятаю, як прокинулась, як побігла, як шукала очима сина — чи з ним усе гаразд. Мені здавалося, що я вже під завалами. Я плакала, бігла й кричала. Потім мене трохи відпустило, я вийшла у двір і була в шоці. Ти завжди думаєш, що з тобою цього не станеться, але в той момент — помиляєшся", — розповіла блогерка підписникам.

Обстріл Києва 31 липня Фото: Скріншот TikTok

Зокрема, блогерка закликали прихильників берегти себе і не ігнорувати тривоги.

"Будьте в укриттях. Бережіть себе й рідних", — написала вона.

Наслідки обстрілу столиці 31 липня Фото: Скріншот TikTok

Обстріл Києва 31 липня

За попередніми даними, внаслідок російської атаки загинули щонайменше шестеро людей, серед них — дитина. Ще 52 особи отримали поранення. Під завалами все ще можуть залишатися люди, рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, у результаті прямого влучання по житловому будинку зруйновано цілий під’їзд.