Зажатого бетоном мужчину спасли, количество жертв возросло: новые детали удара по Киеву

Ночью на 31 июля ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву с помощью ракет и БПЛА. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома, только на этой локации погибли по меньшей мере шесть человек и спасательная операция продолжается.

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В общем уже была подтверждена гибель 8 человек в Киеве, среди них — шестилетний мальчик. Об этом 31 июля сообщил мэр Виталий Кличко. Количество пострадавших достигло 135 человек, 12 из них — дети.

"В стационарах больниц находятся 30 пострадавших. В том числе 5 детей. 97 человек получили помощь медиков амбулаторно", — отметил городской голова.

Фото дома в Святошинском районе Фото: ГСЧС

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что из-под завалов подъезда в Святошинском районе извлекли тело погибшего. Только в этом доме погибли шесть человек.

Из-под завалов спасли мужчину

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что мужчину, которого зажало под завалами, удалось достать живым. Более трех часов спасатели поддерживали с ним голосовой контакт.

Фото мужчины, который оказался заблокированным под завалами Фото: Ігор Клименко/Telegram

"Мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями. Важно было не потерять ни одной минуты", — подчеркнул глава МВД.

Работники ГСЧС пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель, чтобы добраться до пострадавшего. Чтобы не навредить ему во время спасения, на мужчину накладывали специальные фиксаторы.

Пострадавшего сразу передали медикам Фото: Ігор Клименко/Telegram

"Поисково-спасательные операции в столице продолжаются на двух локациях, аварийно-спасательные работы — на шести. На местах ударов — максимальное привлечение техники и специалистов для спасения людей", — отметил Клименко.

Пресс-служба МВД передала, что в целом киевлянин провел под завалами более пяти часов. В последние три часа спасатели передавали ему воду и поддерживали его, разбирая заваленную бетоном квартиру. Когда пострадавшего достали, его сразу передали в руки медиков.

Люди ждут известия о родных

Журналисты "Радио Свобода" передали, что под домом в Святошинском районе стоит пожилая женщина. Под завалами находятся ее родные — 43-летний сын, 47-летняя дочь и двое внуков в возрасте 22 и 18 лет.

"Все взрослые у меня дети. Нас четверо выжило, мы в квартире были все", — поделилась она.

Женщина рассказала, что часть семьи успела выбежать из квартиры. Родные, известия о которых она ждет, находились в других комнатах.

ГСЧС привлекала вертолеты

Кличко подчеркнул, что в Святошинском районе — "ужасная картина", ведь обвалился целый подъезд жилого дома и люди оказались под завалами.

Он отметил, что в столице развернули штабы для помощи пострадавшим. Киевлянам, чье жилье было повреждено или уничтожено, выплачивают денежные компенсации, в том числе на временную аренду.

Фото с места удара по Святошинскому району Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, к ликвидации последствий атаки по Киеву привлекали авиацию. В общем два вертолета совершили 20 сбросов воды объемом 40 тонн.

Напомним, ранее Фокус передавал, что к заблокированному мужчине пробивали коридор, ему давали воду и обезболивающее. Глава МВД Игорь Клименко информировал о 10 пропавших без вести в разрушенном подъезде. Среди пострадавших в Киеве — трое сотрудников полиции, также этот удар стал самым массовым по количеству раненых детей за одну ночь.

Президент Владимир Зеленский назвал ночной удар очень подлым и объяснил, что ВС РФ сознательно пытались перегрузить украинскую ПВО. Основной целью был Киев, всего ночью враг запустил 309 беспилотников и 8 ракет. По дому в Святошинском районе попала ракета "Искандер-К".

Министр Игорь Клименко заявлял, что предварительно россияне ночью применили новые "Шахеды" — реактивные. Эксперт пояснил, что до 30 июля массовых случаев их применения не фиксировалось, а первые упоминания о Shahed-238 появились еще в 2023 году.