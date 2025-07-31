Под завалами дома в Киеве оказалась целая семья (видео)

В Святошинском районе Киева, где в результате ночной атаки ВС РФ обрушился целый подъезд многоквартирного дома, продолжают искать людей под завалами.

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На месте трагедии пенсионерка ждет, пока спасатели найдут членов ее семьи. Под руинами того, что некогда было ее квартирой, остаются четверо родных людей женщины, передает "ТСН".

"Внуку 22, второму – 18. Сыну 43, а невестке 47. Совсем взрослые они дети. Нас четверо выжило. Мы в квартире были все. Я не слышала, как гахнуло. Услышала звук сына. Как я схватилась, не знаю. На мне окна лежат. Мы с сыном выбежали. А в других комнатах осталось четверо моих", – плачет женщина.

Тем временем разбор завалов продолжается. По информации МВД, по состоянию на 15:30 известно уже о девяти погибших киевлянах.

К разборам завалов многоэтажек привлечены более 1200 спасателей и полицейских. Сотрудники ГСЧС уже около 500 тонн строительных конструкций, убрали 36 уничтоженных транспортных средств. К поиску людей под завалами привлекли четыре кинологических расчета.

Разбор завалов возле разрушенного дома продолжаются

Всего от ударов ВС РФ в ночь на 31 июля пострадали 135 человек. Девушка Вероника чудом осталась жива после того, как упала с девятого этажа. Она отделалась сломанной ногой и выбитым зубом, однако до сих пор не знает, что с ее родителями. От смерти подростка спасла кровать, на которой она и пролетела до самой земли.

Также спасателям удалось деблокировать из-под завалов мужчину, которого сразу же госпитализировали.

Российские оккупанты атаковали Киев восемью крылатыми ракетами "Искандер-К" и 309 дронами, в том числе реактивными "Шахедами", которые очень трудно сбить.

В ВС ВСУ рассказали, что силам ППО удалось сбить только три крылатые ракеты, и объяснили, с чем это связано.

Ранее мы писали, что глава МВД Игорь Клименко информировал о 10 пропавших без вести в разрушенном подъезде. Среди пострадавших в Киеве — трое сотрудников полиции, также этот удар стал самым массовым по количеству раненых детей за одну ночь.