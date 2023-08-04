"Пусть скажут спасибо": Лукашенко заверил, что Беларусь не будет захватывать Сувалкский коридор
Политик заявил, что по территории РБ будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным, исходя их опыта "вагнеровцев".
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе заявил, что Сувалкский коридор находится за пределами страны и он им абсолютно не нужен, передает БЕЛТА.
Александр Лукашенко прокомментировал информацию о том, что соседние страны переживают из-за планов, находящихся в Беларуси подразделений ЧВК "Вагнер", занять Сувалкский коридор. Этот сухопутный коридор вдоль границ Польши и Литвы, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью Российской Федерации.
"Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно", — сказал Лукашенко.
Также он заявил, что по территории Беларусь будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным: "Мы по плану выстраиваем оборону, исходя из опыта даже этих "вагнеровцев". Лукашенко считает, что, граничащие с РБ страны должны "быть благодарны" за то, что он пригласил ЧВК "Вагнер" в свою страну.
"Пусть еще скажут белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну… Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", — заявил Александр Лукашенко.
Кроме этого сообщалось, что польские вертолетчики готовы без колебания применить оружие на границе с Беларусью. По приказу главы Минобороны Мариуша Блащака, в район Подлясья переброшены вертолеты из 1-ой воздушно-десантной и 25-ой бригады сил Польши. Генерал Марек Соколовский утверждает, что летчики этих подразделений имеют боевой опыт.
Напомним, 1 августа на белорусско-польской границе произошел инцидент — два белорусских вертолета несанкционированно вошли в воздушное пространство Польши. По словам очевидцев вертолеты прошли в 200 метрах над крышами домов местных жителей.