"Пусть скажут спасибо": Лукашенко заверил, что Беларусь не будет захватывать Сувалкский коридор

Политик заявил, что по территории РБ будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным, исходя их опыта "вагнеровцев".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе заявил, что Сувалкский коридор находится за пределами страны и он им абсолютно не нужен, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко прокомментировал информацию о том, что соседние страны переживают из-за планов, находящихся в Беларуси подразделений ЧВК "Вагнер", занять Сувалкский коридор. Этот сухопутный коридор вдоль границ Польши и Литвы, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью Российской Федерации.

"Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно", — сказал Лукашенко.

Также он заявил, что по территории Беларусь будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным: "Мы по плану выстраиваем оборону, исходя из опыта даже этих "вагнеровцев". Лукашенко считает, что, граничащие с РБ страны должны "быть благодарны" за то, что он пригласил ЧВК "Вагнер" в свою страну.

"Пусть еще скажут белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну… Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", — заявил Александр Лукашенко.

Кроме этого сообщалось, что польские вертолетчики готовы без колебания применить оружие на границе с Беларусью. По приказу главы Минобороны Мариуша Блащака, в район Подлясья переброшены вертолеты из 1-ой воздушно-десантной и 25-ой бригады сил Польши. Генерал Марек Соколовский утверждает, что летчики этих подразделений имеют боевой опыт.

Напомним, 1 августа на белорусско-польской границе произошел инцидент — два белорусских вертолета несанкционированно вошли в воздушное пространство Польши. По словам очевидцев вертолеты прошли в 200 метрах над крышами домов местных жителей.