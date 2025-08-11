Не исключены провокации: в ГПСУ рассказали, какие силы РФ сконцентрировала в Беларуси (видео)

Россия начала заводить в Беларусь технику и личный состав для совместных учений, активная фаза которых должна состояться в сентябре. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко оценил, насколько возможно наступление на этом "угрожающем" для Украины направлении.

"Речь идет о нескольких сотнях условно военнослужащих ВС РФ и несколько десятков [единиц] техники, которые уже прибыли на территорию Беларуси. В то же время мы также видим, что и Беларусь свои определенные подразделения, свои определенные силы отправила в Россию", — уточнил представитель ГПСУ в эфире телемарафона 11 августа.

Он пояснил, что на территории РФ тоже есть площадки, на которых будут проходить эти совместные учения. Украинская разведка пристально следит за прибытием и концентрацией российских сил в Беларуси.

"Потому что в целом для нас это направление, как и раньше, оно угрожающее. Мы понимаем, что во время этих учений нельзя исключать осуществления каких-то провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны", — отметил Демченко.

Однако угрозу для Украины с территории Беларуси по состоянию на сейчас он оценил как несущественную.

"К тому же мы по-прежнему не отмечаем, чтобы в направлении нашей границы на территории Беларуси было сформировано или формировалось какое-то ударное формирование. Задача подразделений разведок — полностью получить необходимую информацию о силах России, которые она может привлечь к этим учениям на территории Беларуси. На данный момент значительного количества мы не отмечаем", — заверил представитель ведомства.

Вий добавил, что это направление держат под полным контролем, чтобы понимать намерения РФ и Беларуси, которая ей "подыгрывает". Сейчас особых изменений в ситуации на границе не фиксируют.

Напомним, масштабные учения "Запад-2025" проводятся раз в два года. В течение этой осени РФ и Беларусь запланировали шесть совместных тренировок, и часть из них будет проходить вблизи границы с Украиной. Похожая ситуация наблюдалась перед полномасштабным вторжением в 2022 году.

8 августа, комментируя войну в Украине, лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что остается в стороне от конфликта, потому что его открытое участие принесло бы только больше проблем. Он заверил, что это понимают и в Москве.