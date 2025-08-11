Не виключені провокації: у ДПСУ розповіли, які сили РФ сконцентрувала у Білорусі (відео)

Росія почала заводити у Білорусь техніку й особовий склад для спільних навчань, активна фаза яких має відбутись у вересні. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко оцінив, наскільки можливий наступ на цьому "загрозливому" для України напрямку.

"Мова йде про кілька сотень умовно військовослужбовців ЗС РФ і кілька десятків [одиниць] техніки, які вже прибули на територію Білорусі. В той же час ми також бачимо, що і Білорусь свої певні підрозділи, свої певні сили відправила в Росію", — уточнив представник ДПСУ в ефірі телемарафону 11 серпня.

Він пояснив, що на території РФ теж є майданчики, на яких відбуватимуться ці спільні навчання. Українська розвідка пильно стежить за прибуттям і концентрацією російських сил у Білорусі.

"Бо загалом для нас цей напрямок, як і раніше, він загрозливий. Ми розуміємо, що під час цих навчань не можна виключати здійснення якихось провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни", — зазначив Демченко.

Проте загрозу для України з території Білорусі станом на зараз він оцінив як несуттєву.

"До того ж ми, як і раніше, не відмічаємо, щоб у напрямку нашого кордону на території Білорусі було сформовано або формувалося якесь ударне формування. Задача підрозділів розвідок — повністю отримати необхідну інформацію щодо сил Росії, які вона може залучити до цих навчань на території Білорусі. На даний момент значної кількості ми не відмічаємо", — запевнив речник відомства.

Вій додав, що цей напрямок тримають під повним контролем, щоб розуміти наміри РФ і Білорусі, яка їй "підігрує". Нині особливих змін у ситуації на кордоні не фіксують.

Нагадаємо, масштабні навчання "Запад-2025" проводяться раз на два роки. Протягом цієї осені РФ і Білорусь запланували шість спільних тренувань, і частина з них проходитиме поблизу кордону з Україною. Схожа ситуація спостерігалась перед повномасштабним вторгненням у 2022 році.

8 серпня, коментуючи війну в України, лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що залишається осторонь конфлікту, бо його відкрита участь принесла б лише більше проблем. Він запевнив, що це розуміють і в Москві.