ЗС РФ не вторглися в Україну, а поверталися з навчань через Київ, — Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко представив у новому інтерв'ю абсолютно нову версію подій у лютому 2022 року. На його думку, Росія в Україну повномасштабно не вторгалася, а робила гак, повертаючись додому.

Related video

Інтерв'ю американському журналу Time Олександр Лукашенко дав ще 25 липня, але опублікували його тільки зараз. На бесіду до Мінська приїжджав журналіст Саймон Шустер, повідомили на офіційному сайті президента Білорусі. Інтерв'ю тривало три години.

Лукашенко заявив, що російські війська не вторгалися в Україну

У Білорусі стверджують, що журналіст Саймон Шустер "дуже цінує можливість" поговорити з Лукашенком, коли "відносини між Сполученими Штатами і Білоруссю цікаво розвиваються".

А також йому нібито "імпонувала" манера Олександра Лукашенка вести бесіду: "абсолютно відкрито і відверто".

Йшлося про відносини Білорусі та Росії, відносини Білорусі з ЄС і США та про війну в Україні.

Олександр Лукашенко цього разу заявив, що в лютому 2022 року на території Білорусі проходили спільні з Росією масштабні військові навчання.

"Навчання закінчилися (вони проходили на півдні, на полігонах брестському і барановицькому). Почали виводити російські війська. Гомель, півднем Білорусі. Десь літаком, але переважно залізницею. Це прямо практично на кордоні з Україною. У якийсь момент повернули на південь — направо. І зайшли в Україну під час цього виведення", — повідомив Лукашенко абсолютно нову версію подій лютого 2022 року, зазначивши, що російські війська йшли дорогою "Ленінград-Одеса".

"А війська були Східного округу — зі сходу Росії. Я кажу: "Чому війська Росії через Київ пішли на схід Росії, чому Путін виводив їх через Київ у Росію — це до Зеленського питання і до Путіна", — сказав Лукашенко.

Він пояснив, що під час планування таких серйозних військових операцій кількість обізнаних людей мінімальна, і він не був серед них.

Інтерв'ю Лукашенка Саймону Шустеру тривало три години

"Якщо починається операція якась, це знає кілька людей у Генеральному штабі: коли, якими силами. Так, може розроблятися план заздалегідь. І він розробляється заздалегідь. Але момент цей знають тільки вони. Ніхто, крім кількох людей, не міг бути посвячений у ці плани. Тому я в плані того, що мене не поінформували там та інше, спокійно до цього поставився. Тим паче це ж не спільна операція. Якби генеральні штаби опрацьовували спільно якусь операцію — інша справа", — заявив Лукашенко.

Він заявив, що в лютому 2022 року Володимир Путін нібито побоювався "удару в спину" від Заходу, але він, Олександр Лукашенко, запевнив главу Кремля, що цього можна не побоюватися.

"Я кажу: за це можеш не переживати, це моя зона відповідальності, росіянам у спину я стріляти не дозволю. І я це публічно говорив, відверто", — повідомив Лукашенко.

При цьому він повідомив, що у нього "була розмова" з Путіним, коли фактично російські війська "стояли в Києві".

"Я знаю його позицію. Коли я йому поставив запитання телефоном: "Володимире Володимировичу, ви в Києві, зайняли Київ, — кінець війні?" Він каже: "Як зайняли?!" Вони ж, каже, сховалися. Дослівно: "У дитячих садках, у школах сидять. Нам що, по дитячих садках, по школах бити?" Тоді президент Росії вирішив відвести війська від української столиці, повіривши деяким людям, які пообіцяли, що на цьому конфлікт зупиниться. "Відвів війська. Припинилася війна? Ні", — повідомив Лукашенко, заявивши, що на Заході "старанно" створюють образ "кровожерливого" російського лідера, хоча це абсолютно не так.

"Не треба тут говорити про те, що Путін бомбить мирних. А що, Зеленський розбирається в тому, куди полетить безпілотник та інше? Вони на нашу територію то з одного, то з іншого боку залітають, десь півсотні ми вже зафіксували", — поскаржився Лукашенко.

Саймону Шустеру пропонували гроші, щоб він узяв інтерв'ю у Лукашенка

І говорячи про свою підтримку всіх дій Путіна, Лукашенко пояснив, чому білоруські війська не допомагали російським, коли Україна проводила операцію на території Курської області.

"Ви знаєте, це ж не напад України на Росію. Це ви так, можливо, розглядаєте. Йде війна, сталося зіткнення. Йдуть бої, і внаслідок цих боїв одні туди заходять, інші — сюди. І потім, ми прекрасно ж оцінювали ситуацію: не було необхідності нам там брати участь... Тому мови про те, щоб нам брати участь у бою... Це ніякий не напад. Це був бій", — заявив Лукашенко.

Він також додав, що якби Білорусь втягнулася в бойові дії, то це б мало зовсім інші політичні та військові наслідки.

"Росія прекрасно розуміє, а ми тим більше розуміємо, що, якщо ми вплутаємося в цю війну відкрито, ми більше матимемо проблем. Росія розуміє, що нам буде складно цей кордон утримати з урахуванням того, що не тільки українці проти нас будуть воювати. Це буде привід для введення в Україну аж до натовських військ. Під виглядом найманців туди підуть люди у величезній кількості: німці, французи, англійці та інші, поляки — це факт. І нам доведеться тут вести війну проти вже натовських військ. Ми ж це прекрасно розуміємо. Ракетами молотитимуть по Білорусі. Це ж поруч зовсім. Ми ж це розуміємо. І росіяни це розуміють", — заявив білоруський лідер.

"Ми ж готуємося до війни. Я це відверто говорив: ми кожен день, кожен місяць готуємося до війни, щоб уникнути її", — резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, раніше в журналі розповіли, що про інтерв'ю з Саймоном Шустером просив сам Лукашенко. За словами Шустера, у травні йому зателефонував чиновник уряду Лукашенка, який, імовірно, не мав досвіду спілкування із західними ЗМІ, і запитав, скільки коштуватиме інтерв'ю з Time. І він був дуже здивований, коли дізнався, що платити за це не треба.

Нагадаємо, у липні 2022 року Олександр Лукашенко розповідав, що РФ ввела в Україну з території Білорусі 20 тисяч військових, які перебували на навчаннях. Причому це були військовослужбовці з Далекого Сходу та Іркутська.