В Беларуси готовят позиции для ПГРК "Орешник": Лукашенко сказал, куда полетят ракеты

Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает передвижной (подвижный) грунтовой ракетный комплекс "Орешник" Вооруженных сил Российской Федерации, который вот-вот появится на специальных полигонах. Чиновник напомнил, что ракета, выпущенная этим комплексом, может нести ядерную боеголовку, но лететь она будет не в Украину.

Related video

Российский комплекс "Орешник" с соответствующими ракетами появится на территории Беларуси до конца 2025 года, заявил Лукашенко в интервью The Times. Политик уточнил, что планирует этими ракетами дать отпор нападению стран НАТО, и пригрозил, что нанесет им "неприемлемый ущерб".

Ракеты "Орешник" РФ — фрагмент выступления Лукашенко (о точках ударов - 1:23:12 в полной версии)

У белорусского президента поинтересовались, как он относится к возможным угрозам со стороны соседних стран, которые могут ударить по его хранилищам ядерных боеголовок, как это сделали США в Иране. В ответ Лукашенко заявил, что для "Орешника" готовятся позиции и, если будет необходимость, запустят и ядерные ракеты.

"Мы знаем, что нужно делать. Эти уроки понятны. Наша доктрина базируется на нанесении неприемлемого вреда Польше, Литве, Латвии, Эстонии или любому, кто будет воевать с нами. До конца года, кроме ядерного оружия, у нас будет также то, что они называют "Орешник". Мы уже определили и строим первые места развертывания — эти районы готовятся, и мы получим это оружие", — сказал политик.

The Times спросило Лукашенко, как относятся США к появлению ядерных боеголовок на территории Беларуси и просят ли "не продолжать". Президент Беларуси подчеркнул, что не планирует суицида.

"Никто не хочет использовать ядерное оружие — ни Путин, ни я, никто. Но ваши спутники, ваши друзья и союзники также должны это понимать. Я сказал это открыто: "Если кто-то пересечет нашу границу, мы немедленно ответим всем имеющимся у нас оружием". Это не запугивание, а просто предупреждение", — заявил он.

Ракеты "Орешник" РФ — детали

Отметим, в ноябре 2024 года ВС РФ впервые применили ракету "Орешник", которая ударила по предприятию в Днепре. Сначала Кремль отрицал применение нового вида оружия, но впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне ударили по украинцам баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Между тем эксперты предположили, что речь идет о модификации ракеты РС-26 "Рубеж", которую запустили, вероятно, с полигона в "Капустин Яр" в Астраханской области.

Напоминаем, 1 августа Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, который рассказал, как продвигается производство ракет (или ПГРК) "Орешник" и появились ли они на российско-украинском фронте.