Удивительные разработки: ожидать ли ударов ракет "Фламинго" и почему не следует спешить, — OSINTер

OSINTер с ником "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩" отметил, что в Украине показали дальнобойную ракету "Фламинго", а ранее появился ряд других средств поражения, которые анонсировались, но доказанных пусков не было. Аналитики объяснил, что лучше не спешить с выводами, а подождать реальных результатов ударов.

Кроме "Фламинго", украинские производители создали средства поражения "Паляница", "Батяр", "Пекло", "Лютый", говорится в заметке Dnipro Osint в Telegram-канале. При этом от момента реального анонса дрона "Лютый" до реального удара прошло полтора года, напомнил аналитик.

Комментарий OSINTера по ракете "Фламинго" появился вечером 17 августа, после публикации изображения фотожурналистом Associated Press Ефремом Лукацким. Автор сообщения отметил, что в "красивых анонсах" говорится о чрезвычайных характеристиках нового средства поражения, а ранее аналогичные заявления звучали по другим чрезвычайным изделиям.

В заметке указывается, что первая информация об украинском дроне "Лютый" появилась в октябре 2022 года, а заявления о первом применении — в феврале 2024: прошло полтора года. После этого еще полгода беспилотник дорабатывался, а "массовое использование началось тогда, когда о нем все забыли". То есть массовое использование началось, вероятно, через два года после анонса.

Кроме попаданий "Лютого", информации о реальном применении "Батяра" или "Пекла" нет, говорится в заметке. Из этих соображений OSINTер предлагает не слишком спешить и подождать, когда появятся реальные удары новой ракетой "Фламинго".

"Но может лучше не п*и и подождать первых реальных поражений целей этими штучками? Потому что иногда такой пиар приводит к плохим последствиям, и да, примеры уже были", — написал OSINTер.

Ракета Фламинго — детали

Отметим, вечером 17 августа фотожурналист AP на странице Facebook опубликовал фото средства поражения и написал, что это украинская ракета "Фламинго, способная бить на расстояние 3 тыс. км. В заметке утверждается, что ракета уже изготавливается серийно, и вскоре выйдет полный материал AP о новом средстве поражения Сил обороны Украины. Также указано, что фото сделано в цехе украинской компании Fire Point 14 августа.

В сети можно отыскать информацию об ООО "Файер Поинт" (точно не ясно, та ли это компания, о которой написал фотожурналист). На Youcontrol указано, что это ООО с уставным капиталом 12 млн грн, которую зарегистрировали в 2021 году, руководитель — Егор Скарлига, а направление деятельности — "Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования".

Аналитики портала Defense Express впоследствии написали, что ракета "Фламинго" на фото похожа на ракету FP-5 компании Milanion Group, которая с 2021 года продает Украине различную военную технику. Компания представила ракету на выставке вооружения: указывалось, что дальность — около 3 тыс. км, высота 5 км, скорость 950 км/ч, размах крыльев 6 м, взлетный вес — 6 тонн. Аналитики также написали, что Milanion Group заявило о производстве 50 ракет FP-5 в месяц.

Напоминаем, 13 августа в РФ показали обломки украинской дальнобойной ракеты "Нептун" с весом боеголовки 150 кг.