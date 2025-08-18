Летить на 3 000 км: у ЗМІ з'явились перші кадри пуску ракети "Фламінго" (відео)

З наземної пускової установки стартувала українська крилата ракета "Фламінго", здатна пролетіти 3 тис. кілометрів. Бойова частина засобу ураження важить 1 тонну.

Related video

У мережі показали кадри пуску української крилатої ракети "Фламінго". На кількасекундному відео, опублікованому медіа "Дзеркало тижня", бачимо, що засіб ураження стартує з наземної пускової установки.

Відео пуску ракети "Фламінго" надала компанія-виробник FirePoint, з представниками якої поспілкувався журналіст "Дзеркала тижня" Віталій Кононученко. На записі — бойовий та навчальний пуски. Вказується, що відбулось бойове відпрацювання по цілях на території Російської Федерації. Про що саме ідеться, не повідомляється, але зауважують, що це відбулось "кілька місяців тому".

Співрозмовник медіа розповів, що виробничі потужності компанії розташовані у "Карпатських лісах". З'ясувалось, що конструктори зосередились на трьох основних завданнях — дальності, вазі бойової частини, швидкість розгортання та запуску, ідеться у статті. Наголошується, що ракета має захист від РЕБ. Завдяки докладеним зусиллям створили засіб ураження, який має бойову частину на 1 150 кг, летить на 3 000 км і може знищити будь-який військовий об'єкт РФ у межах досяжності, повідомила у FirePoint.

"Бойові застосування ракет "Фламінго", які відбуваються вже впродовж певного часу, довели результативність та змогли уразити поставлені цілі на території Росії", — написало ДТ.

Виробник запевнив, що відбувається масштабування виробництва ракет "Фламінго", а також ударних дронів серії FP.

Ракета Фламінго — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ракету "Фламінго", перша інформація про яку з'явилась у мережі 17 серпня. Журналіст агентства AP опублікував фото засобу ураження, схожу на крилату ракету, і заявив, що це "Фламінго" — зброя, здатна пролетіти 3 тис. км та влучити по цілі бойовою частиною в 1 тонну.

Згодом про нову ракету розповіли на порталі Defense Express. Аналітики порталу розповіли, що "Фламінго" схожа на ракету FP-5, яку в лютому 2025 року на виставці зброї показала компанія з ОАЕ. З'ясувалось, що налагоджено виробництво 50 ракет на місяць.

Нагадуємо, у мережі порівняли ракету "Фламінго" та ракети Tomagawk та Storm Shadow. Крім того, аналітики пояснили, що "Фламінго" схожа на стару зброю США та пояснили, чому Вашингтон відмовився випускати багатотонні ракети у 40-70 рр. минулого століття.