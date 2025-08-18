"Фламінго" нагадує MGM-1 Matador США: чому відмовились від ракет-гігантів, — аналітики (фото)

Про окремі характеристики української крилатої ракети "Фламінго" розповів фотожурналіст Associated Press, при цьому командування не коментувало новий засіб ураження. Тим часом фотографія показала, що ракета дещо схожа на американські аналоги, створені 70 років тому.

Нова ракета FP-5 "Фламінго" відрізняється від сучасних аналогів, оскільки вона у чотири рази важча за ракету Tomagawk і летить удвічі далі, зауважили аналітики порталу Defense Express. Обриси української зброї нагадали аналітикам ракету MGM-13 Mace США, яка була покращеним варіантом ракети MGM-1 Matador.

На порталі DE пояснили, що MGM-13 Mace створили у 80-х роках минулого століття, а MGM-1 Matador — у 40-х роках. Обидва засоби ураження — це дозвукові пристрої, які "націлювали на СРСР", ідеться у статті. Аналітики опублікувала фото старих ракет, обриси яких дійсно нагадують FP-5 "Фламінго", про яку стало відомо напередодні 17 серпня. Бачимо, що американська зброя схожа на звичайний літак: є корпус, крила, хвіст, — але немає кабіни пілота.

У статті зауважили, що поява "Фламінго" суперечить тенденціям сучасного виробництва зброї. Зокрема, розробники намагаються мініатюризувати засіб ураження, щоб боєголовки важили, наприклад, 16 кг чи 300-500 кг. Натомість у цьому випадку — надвелика боєголовка в одну тонну. Зброя 40-60 рр. минулого століття вирізнялись такими габаритами, уточнили аналітики. З цих міркувань вони запропонували шукати аналоги не в сучасних Tomagawk, а у пристроях 70-річної давнини.

Які характеристики старих аналогів ракети "Фламінго":

MGM-1 Matador — перша ракета США, створена за власною технологією на основі німецької "Фау-2" та американської Republic-Ford JB-2. Вага — 5 400 кг, вага бойової частини — 1 тонна, розмах крил — 5,4 м, дальність польоту 400-1000 км, висота польоту — до 12 км;

MGM-13 Mace — наступний етап розвитку MGM-1, обладнаний системою навігації ATRAN (система зіставлення радіолокаційних карт). Вага бойової частини — до 1 тонни, дальність — близько 2 300 км.

На DE пояснили, чому США відмовились від MGM-1 Matador та MGM-13 Mace. З'ясувалось, що науковці створили нову систему навігації та почали робити ядерні заряди, призначені для удару по СРСР, більш мініатюрними. У зв'язку з цим еволюція ракет відхилилась у бік від надважких ракет, які летять на надвелику відстань, до більш мініатюрних, ідеться у статті.

Ракета Фламінго — деталі

Зазначимо, 17 серпня у Facebook з'явилось фото крилатої ракети "Фламінго", здатної пролетіти 3 тис. км та пронести бойову частину в 1 тонну. Зображення опублікував фотокореспондент агентства AP, який заявив, що цей новітній засіб ураження пішов у серійне виробництво.

Згодом з'явилось пояснення аналітиків Defense Express. Зауважувалось, що зброя на фото схожа на ракету FT-5, яку арабська фірма презентувала на виставці зброї у лютому 2025 року. Також вони нагадали, що ця компанія, ймовірно, раніше вже продавала військову техніку Україні. На порталі написали, що можливі виробничі потужності FP-5 — 50 ракет на місяць.

Нагадуємо, Фокус писав про ракету "Фламінго" та про її технічні характеристики у порівнянні з Tomagawk та Storm Shadow.