"Фламинго" напоминает MGM-1 Matador США: почему отказались от ракет-гигантов, — аналитики (фото)

Об отдельных характеристиках украинской крылатой ракеты "Фламинго" рассказал фотожурналист Associated Press, при этом командование не комментировало новое средство поражения. Между тем фотография показала, что ракета несколько похожа на американские аналоги, созданные 70 лет назад.

Новая ракета FP-5 "Фламинго" отличается от современных аналогов, поскольку она в четыре раза тяжелее ракеты Tomagawk и летит вдвое дальше, отметили аналитики портала Defense Express. Очертания украинского оружия напомнили аналитикам ракету MGM-13 Mace США, которая была улучшенным вариантом ракеты MGM-1 Matador.

На портале DE пояснили, что MGM-13 Mace создали в 80-х годах прошлого века, а MGM-1 Matador — в 40-х годах. Оба средства поражения — это дозвуковые устройства, которые "нацеливались на СССР", говорится в статье. Аналитики опубликовала фото старых ракет, очертания которых действительно напоминают FP-5 "Фламинго", о которой стало известно накануне 17 августа. Видим, что американское оружие похоже на обычный самолет: есть корпус, крылья, хвост, — но нет кабины пилота.

В статье отметили, что появление "Фламинго" противоречит тенденциям современного производства оружия. В частности, разработчики пытаются миниатюризировать средство поражения, чтобы боеголовки весили, например, 16 кг или 300-500 кг. Зато в этом случае — сверхбольшая боеголовка в одну тонну. Оружие 40-60 гг. прошлого века отличались такими габаритами, уточнили аналитики. Из этих соображений они предложили искать аналоги не в современных Tomagawk, а в устройствах 70-летней давности.

Какие характеристики старых аналогов ракеты "Фламинго":

MGM-1 Matador — первая ракета США, созданная по собственной технологии на основе немецкой "Фау-2" и американской Republic-Ford JB-2. Вес — 5 400 кг, вес боевой части — 1 тонна, размах крыльев — 5,4 м, дальность полета 400-1000 км, высота полета — до 12 км;

MGM-13 Mace — следующий этап развития MGM-1, оборудованный системой навигации ATRAN (система сопоставления радиолокационных карт). Вес боевой части — до 1 тонны, дальность — около 2 300 км.

На DE объяснили, почему США отказались от MGM-1 Matador и MGM-13 Mace. Выяснилось, что ученые создали новую систему навигации и начали делать ядерные заряды, предназначенные для удара по СССР, более миниатюрными. В связи с этим эволюция ракет отклонилась в сторону от сверхтяжелых ракет, которые летят на сверхбольшое расстояние, к более миниатюрным, говорится в статье.

Ракета Фламинго — детали

Отметим, 17 августа в Facebook появилось фото крылатой ракеты "Фламинго", способной пролететь 3 тыс. км и пронести боевую часть в 1 тонну. Изображение опубликовал фотокорреспондент агентства AP, который заявил, что это новейшее средство поражения пошло в серийное производство.

Позже появилось объяснение аналитиков Defense Express. Отмечалось, что оружие на фото похоже на ракету FT-5, которую арабская фирма представила на выставке оружия в феврале 2025 года. Также они напомнили, что эта компания, вероятно, ранее уже продавала военную технику Украине. На портале написали, что возможные производственные мощности FP-5 — 50 ракет в месяц.

