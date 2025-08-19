Украинская ракета "Фламинго": эксперты назвали два ключевых недостатка системы

На выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби особое внимание специалистов привлекла крылатая ракета FP-5 "Фламинго", созданную при участии компании Milanion Group из ОАЭ и украинской Fire Point. Несмотря на впечатляющие характеристики оружия, данная система имеет ряд недостатков.

Крылатая ракета "Фламинго" боевую часть массой до 1000 килограммов и дальность полета в 3000 километров. Эти параметры делают ее сопоставимой с лучшими образцами ракетного вооружения. Однако, как сообщили аналитики Defense Express, некоторые конструктивные особенности ракеты нельзя причислить к ее достоинствам.

Во-первых, ради упрощения конструкции ракета получила прямое несъемное крыло и отказ от транспортно-пускового контейнера, что требует длительной предстартовой подготовки и снижает оперативность применения.

Во-вторых, большие габариты и необходимость установки двигателя тягой 20–23 кН делают FP-5 заметной для современных радиолокационных средств. Ракета не оснащена технологиями снижения радиолокационной сигнатуры, что облегчает ее обнаружение истребителями.

По своим параметрам FP-5 сопоставима с американскими ракетами MGM-1 Matador и MGM-13 Mace середины XX века. Ее взлетный вес составляет 6 тонн, размах крыла — 6 метров, что сравнимо с учебно-тренировочным самолетом Л-39 "Альбатрос" (4700 кг и размах 9,5 метра). Для сравнения, MGM-13 Mace весила 8,5 тонн при дальности до 2400 км.

Характеристики ракеты FP-5

Чтобы обеспечить дальность полета, ракете требуется двигатель уровня учебных самолетов и малых бизнес-джетов. В качестве аналогов рассматриваются Honeywell TFE731 (22,2 кН), Rolls-Royce Adour (22 кН) и украинский АИ-322 (24,5 кН). Несмотря на большие размеры силовой установки, вопрос с производством решается за счет массового выпуска подобных двигателей, которые производились тысячами и имеют достаточный ресурс для полета продолжительностью до четырех часов.

Вместе с тем несмотря на уязвимость перед современными радарами, FP-5 способна использовать маловысотный профиль полета с огибанием рельефа. В контексте российско-украинской войны аналитики отмечают, что российская ПВО ранее пропускала крупногабаритные Ту-141 "Стриж", близкие по массе и размерам к новой ракете.

Таким образом, FP-5 "Фламинго" сочетает в себе простоту конструкции и высокую боевую мощность, но при этом сталкивается с двумя серьезными ограничениями — сложностью применения и заметностью для ПВО и авиации.

Ранее в материале Фокуса были представлены подробные характеристики крылатой ракеты "Фламинго". В частности, ее возможности сравнили с такими известными системами вооружения, как Tomahawk и Storm Shadow.