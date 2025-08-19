Українська ракета "Фламінго": експерти назвали два ключові недоліки системи

На виставці озброєнь IDEX-2025 в Абу-Дабі особливу увагу фахівців привернула крилата ракета FP-5 "Фламінго", створену за участю компанії Milanion Group з ОАЕ та української Fire Point. Попри вражаючі характеристики зброї, ця система має низку недоліків.

Крилата ракета "Фламінго" має бойову частину масою до 1000 кілограмів і дальність польоту в 3000 кілометрів. Ці параметри роблять її порівнянною з найкращими зразками ракетного озброєння. Однак, як повідомили аналітики Defense Express, деякі конструктивні особливості ракети не можна зарахувати до її переваг.

По-перше, заради спрощення конструкції ракета отримала пряме незнімне крило і відмову від транспортно-пускового контейнера, що вимагає тривалої передстартової підготовки і знижує оперативність застосування.

По-друге, великі габарити та необхідність встановлення двигуна тягою 20-23 кН роблять FP-5 помітною для сучасних радіолокаційних засобів. Ракета не оснащена технологіями зниження радіолокаційної сигнатури, що полегшує її виявлення винищувачами.

За своїми параметрами FP-5 можна порівняти з американськими ракетами MGM-1 Matador і MGM-13 Mace середини XX століття. Її злітна вага становить 6 тонн, розмах крила — 6 метрів, що можна порівняти з навчально-тренувальним літаком Л-39 "Альбатрос" (4700 кг і розмах 9,5 метра). Для порівняння, MGM-13 Mace важила 8,5 тонн при дальності до 2400 км.

Характеристики ракети FP-5

Щоб забезпечити дальність польоту, ракеті потрібен двигун рівня навчальних літаків і малих бізнес-джетів. Як аналоги розглядаються Honeywell TFE731 (22,2 кН), Rolls-Royce Adour (22 кН) і український АІ-322 (24,5 кН). Незважаючи на великі розміри силової установки, питання з виробництвом вирішується за рахунок масового випуску подібних двигунів, які вироблялися тисячами й мають достатній ресурс для польоту тривалістю до чотирьох годин.

Водночас попри вразливість перед сучасними радарами, FP-5 здатна використовувати маловисотний профіль польоту з огинанням рельєфу. У контексті російсько-української війни аналітики зазначають, що російська ППО раніше пропускала великогабаритні Ту-141 "Стриж", близькі за масою і розмірами до нової ракети.

Таким чином, FP-5 "Фламінго" поєднує в собі простоту конструкції та високу бойову потужність, але водночас стикається з двома серйозними обмеженнями — складністю застосування і помітністю для ППО і авіації.

