Боевой потенциал "Фламинго": стали известны дополнительные характеристики ракеты (фото)

Украина впервые показала свою новейшую крылатую ракету наземного базирования FP-5 “Фламинго”, разработанную компанией Fire Point при участии Milanion. Это оружие стало самым дальнобойным украинским средством поражения и, по словам экспертов, способно значительно изменить стратегический баланс в войне с Российской Федерацией.

О появлении ракеты стало известно 17 августа, после чего в кругах специалистов стали выяснять детали и технические характеристики данного оружия. В их числе и военный аналитик H. I. Sutton, который 19 августа опубликовал свой обзор на FP-5.

По данным его информации, "Фламинго" имеет дальность поражения до 3000 км, что примерно на тысячу километров превышает возможности украинских дальнобойных дронов-камикадзе. Кроме того, ее боеголовка весом до 1000 кг в десятки раз мощнее, чем у беспилотников, что позволяет поражать крупные промышленные и военные объекты, включая заводы по производству дронов и инфраструктурные узлы.

Технические характеристики FP-5 делают ее полноценной крылатой ракетой. Аппарат длиной 12–14 метров с размахом крыла 6 м оснащен турбореактивным двигателем, разгоняется до 950 км/ч и способен находиться в полете до 4 часов. Запуск выполняется с мобильной пусковой установки на базе грузовика с использованием твердотопливного ускорителя. Навигация включает GPS/GNSS с защитой от помех и INS.

Сходство с советскими дронами-разведчиками Ту-141 и Ту-143, которые Украина ранее переделывала в крылатые ракеты, специалисты считают поверхностным: "Фламинго" — это новая разработка, оптимизированная для серийного производства.

Украинская ракета "Фламинго". Изображение H. I. Sutton Фото: Открытые источники

H. I. Sutton подчеркивает, что с момента вторжения России в 2022 году Украина активно создает дальнобойные средства поражения. А крылатая ракета FP-5, по его мнению, может стать ключевым инструментом для нанесения стратегического ущерба российской военной и энергетической инфраструктуре.

Технические характеристики FP-5 "Фламинго"

Длина: 12-14 м, по оценкам

Размах крыльев: 6 м

Взлетный вес: 6000 кг

Дальность полета: 3000 км

Высота: 5000 м

Максимальное время полета: 4 часа

Скорость: 950 км/ч, максимальная, 850-900 км, крейсерская

Боеголовка/полезная нагрузка: 1000 кг

Навигация: GPS/GNSS, устойчивая к помехам система CRPA, INS.

Ракета "Фалминго" на форуме IDEX-2025 Фото: Arab Defenst Forum

Напомним, 18 августа в сети показали кадры пуска украинской крылатой ракеты "Фламинго". В ходе работ над системой вооружения инженеры сосредоточились на трех основных задачах — дальности, весе боевой части, скорость развертывания и запуска.