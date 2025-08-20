Бойовий потенціал "Фламінго": стали відомі додаткові характеристики ракети (фото)

Україна вперше показала свою новітню крилату ракету наземного базування FP-5 "Фламінго", розроблену компанією Fire Point за участю Milanion. Ця зброя стала найбільш далекобійним українським засобом ураження і, за словами експертів, здатна значно змінити стратегічний баланс у війні з Російською Федерацією.

Про появу ракети стало відомо 17 серпня, після чого в колах фахівців стали з'ясовувати деталі та технічні характеристики цієї зброї. Серед них і військовий аналітик H. I. Sutton, який 19 серпня опублікував свій огляд на FP-5.

За даними його інформації, "Фламінго" має дальність ураження до 3000 км, що приблизно на тисячу кілометрів перевищує можливості українських далекобійних дронів-камікадзе. Крім того, її боєголовка вагою до 1000 кг у десятки разів потужніша, ніж у безпілотників, що дає змогу вражати великі промислові та військові об'єкти, включно із заводами з виробництва дронів та інфраструктурними вузлами.

Технічні характеристики FP-5 роблять її повноцінною крилатою ракетою. Апарат завдовжки 12-14 метрів з розмахом крила 6 м оснащений турбореактивним двигуном, розганяється до 950 км/год і здатний перебувати в польоті до 4 годин. Запуск виконується з мобільної пускової установки на базі вантажівки з використанням твердопаливного прискорювача. Навігація включає GPS/GNSS із захистом від перешкод і INS.

Схожість із радянськими дронами-розвідниками Ту-141 і Ту-143, які Україна раніше переробляла на крилаті ракети, фахівці вважають поверхневою: "Фламінго" — це нова розробка, оптимізована для серійного виробництва.

Українська ракета "Фламінго". Зображення H. I. Sutton Фото: Відкриті джерела

H. I. Sutton підкреслює, що з моменту вторгнення Росії 2022 року Україна активно створює далекобійні засоби ураження. А крилата ракета FP-5, на його думку, може стати ключовим інструментом для завдання стратегічної шкоди російській військовій та енергетичній інфраструктурі.

Довжина: 12-14 м, за оцінками

Розмах крил: 6 м

Злітна вага: 6000 кг

Дальність польоту: 3000 км

Висота: 5000 м

Максимальний час польоту: 4 години

Швидкість: 950 км/год, максимальна, 850-900 км, крейсерська

Боєголовка/корисне навантаження: 1000 кг

Навігація: GPS/GNSS, стійка до перешкод система CRPA, INS.

Ракета "Фалмінго" на форумі IDEX-2025 Фото: Arab Defenst Forum

Нагадаємо, 18 серпня в мережі показали кадри пуску української крилатої ракети "Фламінго". Під час робіт над системою озброєння інженери зосередилися на трьох основних завданнях — дальності, вазі бойової частини, швидкості розгортання і запуску.