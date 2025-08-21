Ракета "Фламінго" пройшла випробування: Зеленський озвучив плани на масове виробництво

Президент України Володимир Зеленський підтвердив журналістам, що крилата ракета "Фламінго" українського виробництва з дальністю польоту 3 000 км успішно пройшла випробування, та анонсував запуск її масового виробництва.

Related video

Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами 20 серпня, що запуски серійного виробництва "Фламінго" заплановано на кінець 2025-го — початок 2026 року, пише видання "Бабель". За словами кореспондентів, голова держави назвав цю ракету "найуспішнішою" серед усієї наявної станом на зараз української зброї.

Журналісти зазначають, що президент не став розкривати деталі ракетної програми. За його словами, подробиці будуть оприлюднені, коли Україна матиме сотні таких ракет для ударів по РФ.

Зеленський повідомив, що до грудня має з'явитися більше ракет "Фламінго", а до кінця 2025 року чи в січні-лютому 2026-го планується запустити масове виробництво.

"Треба дивитись на успіх у випробуванні, треба дивитись на фінансування цієї програми", — сказав український лідер.

Що відомо про ракету "Фламінго"

Про те, що Україна запустила виробництво ракет "Фламінго", повідомив 17 серпня журналіст Associated Press Єфрем Лукацький. Він заявив, що зброя була помічена в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point 14 серпня.

18 серпня медіа "Дзеркало тижня" опублікувало ймовірні перші кадри пуску ракети "Фламінго" з наземної пускової установки.

Військовий аналітик H. I. Sutton 20 серпня опублікував огляд на нову українську крилату ракету FP-5 "Фламінго" наземного базування. За його словами боєголовка вагою до 1 000 кг у десятки разів перевищує потужність ударних безпілотників і дає змогу уражати великі промислові та військові об'єкти. За оцінками аналітиків, ракета "Фламінго" має довжину 12-14 метрів і розмах крил 6 м, здатна летіти на висоті 5 000 м, а максимальний час польоту становить 4 години. Максимальна швидкість FP-5 — 950 км/год.

При цьому аналітики Defense Express зазначали, що великі габарити та двигун тягою 20-23 кН можуть зробити українську ракету "Фламінго" помітною для радарів, а також зброя вимагає тривалої підготовки до пуску.