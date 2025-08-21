"Балачки" про Донбас і "питання часу" під Сумами: Зеленський оцінив ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський розповів, що пояснив лідеру США Дональду Трампу реальні спроможності ЗС РФ, які не відповідають гучним погрозам Кремля. Він запевнив, що Харківську і Сумську область росіяни не отримають.

Related video

"Я пояснив на нашій зустрічі, що з початку повномасштабної війни Росія окупувала не 69%, а близько третини, бо РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області. Після початку повномасштабної війни вони окупували ще приблизно третину. Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, — це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Це наша земля", — заявив Зеленський під час зустрічі з журналістами, як передав 21 серпня "Укрінформ".

Також президент прокоментував ситуацію й на інших напрямках фронту, зокрема висловився про "апетити" РФ щодо Сумської й Харківської областей.

"Якщо ми говоримо про Сумщину або Харківщину, рускіє не отримають Сумщину і, чесно кажучи, не зможуть утримати ті ділянки у прикордонні, де вони зараз є. У сьогоднішніх реаліях це питання часу, кілька місяців — і їх не буде на Сумщині. Я так само вважаю, що в перспективі — не хочеться воєнної перспективи, — але вони не отримають Харківщину", — запевнив він.

Зеленський наголосив, що президент РФ Володимир Путін "хоче продати якесь повітря", коли вимагає якісь території, погрожуючи можливим наступом. Він зауважив, що такі умови неможливо сприймати, але на це може й розраховувати очільник Кремля, не бажаючи завершувати війн.

Як передали в "РБК-Україна", президент повідомив про нарощення російських сил у Запорізькій області.

"Ми повідомляли, що Покровський напрямок і Запоріжжя — буде нарощення. Бачимо, що вони продовжують переведення частини військ з Курського напрямку на Запоріжжя. Наші позиції там не втрачено", — проінформував Зеленський.

Ситуацію на Харківщині він оцінив як стабільну. На Куп’янському напрямку, з його слів, фіксували ворожі ДРГ у північній частині міста, але там вже проводять контрдиверсійну операцію.

"В Курській області тримаємо нашу присутність. Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу рускіх там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки", — додав президент.

Окремо Зеленський висловився про співвідношення сил за кількістю дронів на фронті.

"Сьогодні на основних напрямках 1,1 до 1 на нашу користь, але ми не можемо це порівняти з тим, що було місяць тому — 1,4 до 1 — і з реальними можливостями, які в нас є, з точки зору виробництва — 2,5-3 до 1. Потрібні фінанси, домовляємося про це", — зазначив він.

Як передав "Інтерфакс", президент запевнив, що Україна не визнає юридично російську окупацію ТОТ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував успішні випробовування української крилатої ракети "Фламінго", яка має дальність у 3000 кілометрів. З його слів, вже наприкінці року планується запуск серійного виробництва.

Також Зеленський розповів, що за результатами зустрічі у Вашингтоні США захотіли долучитись до країн, готових забезпечувати гарантії безпеки для України. Він наголосив, що це дало "зелене світло" для відповідних рішень інших держав.

Можливість проведення виборів в Україні під час війни президент категорично заперечив. При цьому він зауважив, що був би задоволеним, якби це було можливо.