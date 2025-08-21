"Закінчимо з цією темою": Зеленський висловився про проведення виборів в Україні

На думку глави держави, тема виборів в Україні під час війни нібито розколює суспільство. Головне завдання на сьогодні — закінчити бойові дії та зберегти країну.

Тема проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни з Росією не повинна розколювати суспільство. Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент України Володимир Зеленський.

На його думку, саме обговорення теми виборів "нічого не дає Україні і політичних дискусій зараз вести не потрібно".

"Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб закінчити з цією темою, яка нічого не дає, крім штовханини, політичних закликів, плакатів та інше", — вважає глава держави.

Президент також сказав, що зараз його головне завдання полягає в завершенні війни в Україні, а не у веденні внутрішніх політичних дискусій.

"Головне, щоб вони (очевидно, йдеться про представників опозиції, — ред.) дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", — додав він.

Крім цього, на зустрічі з журналістами Зеленський розповів про бажання Штатів приєднатися до країн, які забезпечать Україні гарантії безпеки. До зустрічі Зеленського з Трампом США такого бажання не виявляли.

Також президент України повідомив про успішне випробування крилатої ракети "Фламінго" українського виробництва з дальністю польоту до 3 000 км. Скоро ВПК України запустить її масове виробництво.

Вибори в Україні: що Зеленський говорив Трампу

Зазначимо, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня Зеленський заявив про готовність до проведення виборів в Україні за умови безпечної ситуації.

"Звичайно, ми відкриті для проведення виборів. Ми повинні проводити вибори в безпечній обстановці", — говорив він.

Щоб провести вибори в Україні, потрібно домогтися перемир'я з Росією на фронті. В умовах продовження війни неможливо провести вибори демократичним і легальним шляхом.

Верховна Рада нині працює над внесенням змін до Виборчого кодексу, щоб провести післявоєнні вибори. Після скасування воєнного стану країна має нюанси, яких раніше не було.

Нагадаємо, після завершення воєнного стану в Україні потрібно провести вибори через 60 днів. Центральна виборча комісія має ще місяць часу на оголошення виборів.

Зеленський раніше зізнавався, що вважає президентство своїм великим обов'язком перед народом і хоче закінчити протистояння з РФ разом з українцями.