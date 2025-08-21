"Закончим с этой темой": Зеленский высказался о проведении выборов в Украине

По мнению главы государства, тема выборов в Украине во время войны якобы раскалывает общество. Главная задача на сегодня — закончить боевые действия и сохранить страну.

Тема проведения выборов в Украине во время полномасштабной войны с Россией не должна раскалывать общество. Об этом на встрече с журналистами 20 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, само обсуждение темы выборов "ничего не дает Украине и политических дискуссий сейчас вести не нужно".

"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы закончить с этой темой, которая ничего не дает, кроме потасовки, политических призывов, плакатов и прочее", — считает глава государства.

Президент также сказал, что сейчас его главная задача состоит в завершении войны в Украине, а не в ведении внутренних политических дискуссий.

"Главное, чтобы они (очевидно, речь идет о представителях оппозиции, — ред.) дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", — добавил он.

Кроме этого, на встрече с журналистами Зеленский рассказал о желании Штатов присоединиться к странам, которые обеспечат Украине гарантии безопасности. До встречи Зеленского с Трампом США такого желания не проявляли.

Также президент Украины сообщил об успешном испытании крылатой ракеты "Фламинго" украинского производства с дальностью полета до 3 000 км. Скоро ВПК Украины запустит ее массовое производство.

Выборы в Украине: что Зеленский говорил Трампу

Отметим, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа Зеленский заявил о готовности к проведению выборов в Украине при условии безопасной ситуации.

"Конечно, мы открыты для проведения выборов. Мы должны проводить выборы в безопасной обстановке", — говорил он.

Чтобы провести выборы в Украине, нужно добиться перемирия с Россией на фронте. В условиях продолжения войны невозможно провести выборы демократическим и легальным путем.

Верховная Рада в настоящее время работает над внесением изменений в Избирательный кодекс, чтобы провести послевоенные выборы. После отмены военного положения страна с нюансами, которых раньше не было.

Напомним, после завершения военного положения в Украине нужно провести выборы через 60 дней. Центральная избирательная комиссия имеет еще месяц времени на объявление выборов.

Зеленский ранее признавался, что считает президентство своим большим долгом перед народом и хочет закончить противостояние с РФ вместе с украинцами.