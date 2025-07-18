У Зеленского ответили, как будут проходить выборы в Украине после войны (видео)

Заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая рассказала, что парламент готовит изменения для проведения голосования. По ее словам, для выборов будет учтена послевоенная ситуация и аспект переходного правосудия.

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Чиновница сообщила, что Верховная Рада сейчас работает над изменениями в Избирательный кодекс. Однако она предупредила, что на быстрое возвращение к довоенному состоянию надеяться не следует. Об этом известно из интервью в программе "NewsМейкер", опубликованного 17 июля.

"Поэтому, конечно, будет учтена ситуация, в которой мы будем после войны и переходное правосудие... То есть, вернуться к довоенному состоянию и проведению выборов, как у нас было до войны, к сожалению, не быстро можно будет", — отметила Мудрая.

По ее словам, в соответствии со спецификой ситуации в Украине после войны будут приняты законодательные акты, которые сделают проведение выборов возможным. Она подчеркнула, что сейчас безопасных условий для голосования нет и о возвращении беженцев из-за границы для этого речь не идет.

"Пока таких условий нет, у нас война все еще продолжается. После завершения войны, когда безопасность будет позволять, конечно, нам, публичным лицам, хотелось бы, чтобы такие граждане вернулись", — пояснила заместительница руководителя ОП.

Она добавила, что речь не об обязанности и принуждении — каждый будет решать для себя, возвращаться ли в Украину для участия в избирательном процессе.

Напомним, член оборонного комитета ВР Федор Вениславский информировал, что для проведения выборов после войны нужен отдельный законопроект. Он пояснил, что после завершения военного положения Украина столкнется с нюансами, которых раньше не было.

В Украине зарегистрировали законопроект об изменениях в Избирательный кодекс, но несмотря на приписку об "учете реалий сегодняшнего дня" о голосовании во время или после военного положения в нем не говорится. Что же на самом деле хотят изменить, разобрал нардеп Александр Федиенко.