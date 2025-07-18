У Зеленського відповіли, як проходитимуть вибори в Україні після війни (відео)

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра розповіла, що парламент готує зміни для проведення голосування. З її слів, для виборів буде врахована післявоєнна ситуація та аспект перехідного правосуддя.

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Чиновниця повідомила, що Верховна Рада зараз працює над змінами до Виборчого кодексу. Однак вона попередила, що на швидке повернення до довоєнного стану сподіватись не слід. Про це відомо з інтерв’ю у програмі "NewsМейкер", опублікованого 17 липня.

"Тому, звісно, буде врахована ситуація, в якій ми будемо після війни й перехідне правосуддя… Тобто, повернутися до довоєнного стану і проведення виборів, як у нас було до війни, на жаль, не швидко можна буде", — зазначила Мудра.

З її слів, відповідно до специфіки ситуації в Україні після війни будуть ухвалені законодавчі акти, які зроблять проведення виборів можливим. Вона підкреслила, що зараз безпечних умов для голосування не має і про повернення біженців з-за кордону для цього не йдеться.

"Поки таких умов немає, у нас війна все ще триває. Після завершення війни, коли безпека буде дозволяти, звісно, нам, публічним особам, хотілося б, щоб такі громадяни повернулися", — пояснила заступниця керівника ОП.

Вона додала, що мова не про обов’язок і примус — кожен вирішуватиме для себе, чи повертатись в Україну задля участі у виборчому процесі.

Нагадаємо, член оборонного комітету ВР Федір Веніславський інформував, що для проведення виборів після війни потрібен окремий законопроєкт. Він пояснив, що після завершення воєнного стану Україна зіштовхнеться з нюансами, яких раніше не було.

В Україні зареєстрували законопроєкт про зміни до Виборчого кодексу, але попри приписку про "урахування реалій сьогодення" про голосування під час або після воєнного стану у ньому не йдеться. Що ж насправді хочуть змінити, розібрав нардеп Олександр Федієнко.