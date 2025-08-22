"Зараз їх там добивають": хитрість окупантів в районі Добропілля зіграла проти них же, — ЗСУ

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті, але Силам оборони вдається стримувати ворога. В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» розповіли, що спроба ЗС РФ закріпитись на виступі поблизу Добропілля провалилась, а задля проникнення у Покровськ вони вдаються до забороненого маскараду.

"Станом на зараз Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним. І це стосується, в принципі, усього напрямку, як такого", — заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов 21 серпня в ефірі "Громадського радіо".

Російські окупанти постійно намагаються інфільтруватися в сам Покровськ. Також вони продовжують спроби проникнути у бік Добропілля, хоча там, зі слів Трегубова, "ворог зараз отримує великого прочухана". Українські оборонці стримують ЗС РФ, але ціною великих зусиль.

В районі Добропілля росіяни намагались перекинути резерви й бронетехніку, але їм не вдалося перейти першу лінію.

"Там історія в тому, що усі ці ворожі сили були перекинуті методом інфільтрації. Тобто, вони не проривали першу лінію, а заходили за неї, а перша лінія залишалася за ними. Тому, коли вони зараз намагалися швидко перекинути резерви та закріпитися за допомогою перекидання бронетехніки — бронетехніка в цю лінію уперлась, бо ця лінія не була знищена", — пояснив речник командування.

Він підкреслив, що загарбникам не вдалося довести закріплення до кінця, і нині "їх там все ж добивають".

"Погано, що виник такий виступ, але добре, що він далі не пішов та зараз зрізається і підвищує втрати росіян", — зазначив військовий.

Він розповів, що у Покровську також фіксують високу активність ворога й спроби постійної інфільтрації в місто малими групами. Зокрема, окупанти перевдягаються у цивільних або українських бійців задля цього.

"Це очевидний злочин, але активно використовуються росіянами зараз такі спроби", — наголосив Трегубов.

Він додав, що попри постійні спроби проникнення з боку ЗС РФ Покровськ тримається.

Нагадаємо, в ОСУВ "Дніпро" заявили, що "ріжки" виступу під Добропіллям вже зрізали, але в нижній частині ще залишаються російські окупанти. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" також підтвердив, що триває "зачистка", але, з його слів, прорив ворога "не пройде безслідно".

21 серпня ситуацію на фронті прокоментував президент Володимир Зеленський. Він розповів, що обговорив реальні спроможності ЗС РФ з лідером США Дональдом Трампом. Зі слів політика, Кремль намагається продати Україні "повітря".