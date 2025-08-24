ЗСУ вибили росіян з-під населеного пункту у Сумській області, — DeepState (мапа)

Українським захисникам вдалося вибити ворога у районі населеного пункту на півночі Сумщини. Ворог натомість мав успіхи у Донецькій та Запорізькій областях.

На Донеччині та Запоріжжі російська армія просунулася у районі трьох населених пунктів. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у зведенні про ситуацію на фронті 24 серпня.

Аналітики повідомили, що Сили оборони зуміли відкинути ворога у районі населеного пункту Андріївка Хотінської громади Сумської області. Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій.

DeepState | ЗСУ відкинули росіян біля Андріївки

У Донецькій області ворог просунувся у районі села Вільне Поле Волноваського району.

DeepState | ЗС РФ просунулися біля Вільного Поля

У Запорізькій області ЗС РФ просунулися у районі населеного пункту Кам'янське та у Плавнях, що розташовані у межах Васильківської міської громади Васильківського району.

DeepState | ЗС РФ просунулися біля Кам'янського і в Плавнях

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Покровський напрямок, де упродовж минулої доби ворог здійснив щонайменше 40 атак. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія", — зазначили у відомстві.

На Новопавлівському напрямку Силам оборони вдалося зупинити 19 ворожих атак у районі п'яти населених пунктів та у бік двох сіл.

На Краматорському напрямку ЗС РФ здійснили 11 спроб просунутися у Часовому Яру, а також в напрямку ще чотирьох населених пунктів.

Нагадаємо, 23 серпня в ОСУВ "Дніпро" повідомили, що ЗСУ зупинили просування росіян у Донецькій області та звільнили Зелений Гай.

Також 23 серпня бійці "RUGBY TEAM" показали, як підняли синьо-жовті прапори над етнічно українськими населеними пунктами у Курській області.