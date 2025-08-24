Нічна атака ЗС РФ на Україну: зафіксовано влучання ракети та БпЛА на десяти локаціях (фото)

У ніч на 24 серпня ЗС РФ атакували українські міста балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, інформують Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито та подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Як повідомляється, зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.

Дніпропетровська область

Під ранок агресор атакував БпЛА Синельниковський район, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, у Дубовиківській громаді загинула 47-річна жінка, є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства, горіли багатоквартирний та приватний будинки.

У Межівській громаді через удар БПЛА спалахнули приватна оселя та господарська споруда, а по Маломихайлівській громаді російські війська вгатили КАБами, внаслідок чого потрощені приватні будинки.

Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа, — повідомив Сергій Лисак, додавши, що рятувальники вогонь загасили.

"Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечена пʼятиповерхівка", — написав очільник ОВА.

Запорізька область

Упродовж доби окупанти завдали 478 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, війська РФ здійснили 2 авіаційних удари по Новоандріївці та 7 обстрілів з РСЗВ по Плавням, Гуляйполю, Малинівці й Малій Токмачці. 154 артилерійських удари завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки.

Окрім того, 315 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Малинівку, Новоандріївку.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд. Чоловік та жінка поранені внаслідок ворожого удару по Пологівському району.

Сумська область

Російські війська здійснили 90 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 громадах області, повідомив глава ОВА Олег Григоров.

Пошкодження зафіксовані у шести громадах. Зокрема, зруйновані приватні будинки та нежитлові будівлі, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури, церква, багатоповерхівки.

У ДСНС повідомили, що вночі ворог завдав ударів по Сумській та Садівській громадах. Пошкоджень та часткових руйнувань зазнали нежитлові будівлі.

Через загрози повторних ударів, рятувальники були змушені тимчасово призупиняти роботи. Наразі усі осередки горіння ліквідовано, люди не постраждали.

Харківська область

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. ️Внаслідок обстрілів постраждалих немає, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог застосовував по Харківщині 2 КАБ, 6 БпЛА типу "Герань-2" та 1 fpv-дрон.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, 2 господарчі споруди, склад, 2 трактори. У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок та 3 автомобілі екстреної допомоги, а у Ізюмському районі пошкоджено ангар, господарче приміщення ферми та приватний будинок.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, за добу противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4363 обстрілів, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3930 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута, Нова Гута та Бунякине Сумської області; Приморське Запорізької області.

