В Киеве прогремела серия взрывов: обломки БПЛА упали посреди дороги

Киев утром в субботу, 23 августа, атаковали вражеские дроны. Один из них упал в Соломенском районе без детонации.

В столице работали силы противовоздушной обороны, сообщал городской голова Виталий Кличко.

Он призвал всех находиться в укрытиях.

По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БпЛА упал на дорогу.

"Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место", — сообщил Кличко.

Фиксировали вражеский дрон в направлении Киева, в связи с чем объявляли воздушную тревогу, уточнил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он отметил, что вражеское средство поражения упало в Соломенском районе без детонации.

Информация о пострадавших, предварительно, не поступала, — проинформировал глава ГВА.

Всего тревога в столице продолжалась 11 минут.

Напомним, вооруженные силы Российской Федерации используют в Украине дешевые беспилотники "Гербера", оснащенные осколочной боевой частью. Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что не стоит относиться к этому типу БПЛА, как к 100% безопасному разведчику. Поскольку заряд может активироваться при снятии крышки, он призвал "любителей трофеев" не трогать сбитые российские беспилотники.

Также Фокус писал, что в Одессе остатки российского дрона выбрасывают в баки для мусора. Куски смертоносного летательного аппарата нашли свое законное место в контейнере с надписью "Любите себя" на площадке для сбора твердых бытовых отходов.