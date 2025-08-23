В Киеве прогремела серия взрывов: обломки БПЛА упали посреди дороги
Киев утром в субботу, 23 августа, атаковали вражеские дроны. Один из них упал в Соломенском районе без детонации.
В столице работали силы противовоздушной обороны, сообщал городской голова Виталий Кличко.
Он призвал всех находиться в укрытиях.
По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БпЛА упал на дорогу.
"Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место", — сообщил Кличко.
Фиксировали вражеский дрон в направлении Киева, в связи с чем объявляли воздушную тревогу, уточнил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Он отметил, что вражеское средство поражения упало в Соломенском районе без детонации.
Информация о пострадавших, предварительно, не поступала, — проинформировал глава ГВА.
Всего тревога в столице продолжалась 11 минут.
Напомним, вооруженные силы Российской Федерации используют в Украине дешевые беспилотники "Гербера", оснащенные осколочной боевой частью. Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что не стоит относиться к этому типу БПЛА, как к 100% безопасному разведчику. Поскольку заряд может активироваться при снятии крышки, он призвал "любителей трофеев" не трогать сбитые российские беспилотники.
Также Фокус писал, что в Одессе остатки российского дрона выбрасывают в баки для мусора. Куски смертоносного летательного аппарата нашли свое законное место в контейнере с надписью "Любите себя" на площадке для сбора твердых бытовых отходов.