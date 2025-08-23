У Києві прогриміла серія вибухів: уламки БПЛА впали посеред дороги

Київ уранці в суботу, 23 серпня, атакували ворожі дрони. Один із них упав у Солом'янському районі без детонації.

У столиці працювали сили протиповітряної оборони, повідомляв міський голова Віталій Кличко.

Він закликав усіх перебувати в укриттях.

За попередньою інформацією, у Солом'янському районі ворожий БпЛА впав на дорогу.

"Загоряння немає. Екстрені служби прямують на місце", — повідомив Кличко.

Фіксували ворожий дрон у напрямку Києва, у зв'язку з чим оголошували повітряну тривогу, уточнив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що ворожий засіб ураження впав у Солом'янському районі без детонації.

Інформації про постраждалих, попередньо, не надходило, — поінформував глава ДВА.

Загалом тривога в столиці тривала 11 хвилин.

Нагадаємо, збройні сили Російської Федерації використовують в Україні дешеві безпілотники "Гербера", оснащені осколковою бойовою частиною. Український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що не варто ставитися до цього типу БПЛА, як до 100% безпечного розвідника. Оскільки заряд може активуватися при знятті кришки, він закликав "любителів трофеїв" не чіпати збиті російські безпілотники.

Також Фокус писав, що в Одесі залишки російського дрона викидають у баки для сміття. Шматки смертоносного літального апарату знайшли своє законне місце в контейнері з написом "Любіть себе" на майданчику для збору твердих побутових відходів.