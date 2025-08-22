В Украине заметили российский БПЛА "Гербера" с осколочной боевой частью (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации используют в Украине дешевые беспилотники "Гербера", оснащенные осколочной боевой частью.

Фото сбитого БПЛА "Гербера" опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале. Рядом можно заметить боевую часть.

"Не стоит относиться к этому типу БПЛА, как к 100% безопасному разведчику", — написал эксперт.

Боевая часть "Герберы" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Боевая часть "Герберы" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Флеш" отметил, что заряд может активироваться при снятии крышки. Ввиду этого, он призвал "любителей трофеев" не трогать сбитые российские беспилотники.

Что известно о дроне "Гербера"

Беспилотник "Гербера" состоит из дешевых материалов: фанеры, картона и пенопласта. Россияне применяют эти дроны как ложные цели для украинской ПВО, чтобы не тратить более дорогие "Шахеды".

Еще одно назначение этих беспилотников — визуальная разведка. Несмотря на низкое качество камер и каналов передачи видео, БПЛА способен передавать по LTE-каналам зафиксированные точки размещения украинской ПВО. Для этого оккупанты оснащают БПЛА SIM-картами украинских операторов.

Напомним, россияне начали устанавливать на разведывательные беспилотники СКАТ 350М заводские модули для уклонения от украинских зенитных FPV-дронов.

Фокус также сообщал, что китайская компания DJI готовит к выходу третью версию модема, которая может существенно повлиять на управление беспилотниками.