Нужно только две SIM-карты: "Флеш" предупредил, что БПЛА смогут летать везде где есть интернет (фото)

Китайская компания DJI готовит к выходу третью версию модема, которая может существенно повлиять на управление беспилотными летательными аппаратами.

Related video

Новый модем можно будет установить не только на БПЛА, но и в пульт, сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, подобные технологии приближают будущее, в котором все военные дроны будут управляться удаленно через интернет. Он отметил, что для этого нужно лишь две SIM-карты и наличие сети.

"Две сим-карты и полетели куда угодно. Была бы сеть 4G или 5G. Я пробовал предыдущую версию модема, у нас в Украине не работает. Пока не работает", — написал "Флеш".

Новый модем DJI: что о нем известно

Недавно аргентинский блогер Hornero поделился с изданием DroneDJ фотографиями нового сотового адаптера для DJI Mavic 4 Pro и контроллера RC Pro 2.

донгл 3 донгл 3

Сообщается, что эти продукты позволят дронам подключаться к соединению 4G/5G, чтобы летать настолько далеко, насколько это позволяет стабильность соединения. Оба устройства требуют вставки активной SIM-карты.

Цена и дата выпуска модема, который, по предварительным данным, получит название Dongle 3, пока неизвестны. В издании предполагают, что его стоимость будет аналогичной или немного выше Dongle 2, который стоил около 156 долларов.

Напомним, украинская технологическая компания Stetman разрабатывает спутниковую сеть UASAT как отечественную альтернативу интернету Starlink от SpaceX.