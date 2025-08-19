Треба лише дві SIM-картки: "Флеш" попередив, що БПЛА зможуть літати скрізь де є інтернет (фото)

Китайська компанія DJI готує до виходу третю версію модема, яка може суттєво вплинути на керування безпілотними літальними апаратами.

Новий модем можна буде встановити не лише на БПЛА, але і в пульт, повідомив український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, подібні технології наближають майбутнє, у якому всі військові дрони будуть керуватися віддалено через інтернет. Він зазначив, що для цього потрібно лише дві SIM-картки та наявність мережі.

"Дві сім-карти і полетіли куди завгодно. Була б мережа 4G або 5G. Я пробував попередню версію модему, у нас в Україні не працює. Поки що не працює", — написав "Флеш".

Новий модем DJI: що про нього відомо

Нещодавно аргентинський блогер Hornero поділився з виданням DroneDJ світлинами нового стільникового адаптера для DJI Mavic 4 Pro та контролера RC Pro 2.

Повідомляється, що ці продукти дозволять дронам підключатися до з’єднання 4G/5G, щоб літати настільки далеко, наскільки це дозволяє стабільність з'єднання. Обидва пристрої вимагають вставки активної SIM-карти.

Ціна та дата випуску модема, який, за попередніми даними, отримає назву Dongle 3, поки невідомі. У виданні припускають, що його вартість буде аналогічною або трохи вищою за Dongle 2, який коштував близько 156 доларів.

Нагадаємо, українська технологічна компанія Stetman розробляє супутникову мережу UASAT як вітчизняну альтернативу інтернету Starlink від SpaceX.