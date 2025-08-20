Тяжелее сбивать: российские БПЛА СКАТ 350М начали уклоняться от FPV-дронов ВСУ (фото)

Россияне начали устанавливать на разведывательные беспилотники СКАТ 350М заводские модули для уклонения от украинских зенитных FPV-дронов.

Фото информационного буклета опубликовало OSNT-сообщество "Мощный информатор". Пока неизвестно, как выглядит такая система, однако эксперты отмечают, что это точно не РЭБ типа "Заркальце" и камера, как на Z-16.

"Датчик обнаруживает наличие FPV-дрона при приближении, после чего СКАТ 350М начинает выполнять маневры", — говорится в опубликованном документе.

Модули СКАТ 350М

Как отмечает Defence Express, маневрирование существенно усложняет процесс сбивания БПЛА. Такая система уклонения была замечена на СКАТ 350М еще несколько месяцев назад, а их массовое применение уже тогда говорило о высокой вероятности заводского происхождения модулей.

В издании также отметили, что дроны СКАТ 350М, которые производит ООО "Ижевский авиационнный завод", очень похожи на Supercam от компании "Беспилотные системы". Учитывая это, авторы предполагают, в будущем беспилотники Supercam могут получить подобную защиту от FPV-дронов.

Напомним, российские "Шахеды" получили новую систему наведения с элементами искусственного интеллекта, что существенно усложнило их уничтожение.

Фокус также сообщал, что россияне в РФ заявили о создании системы ПВО "Летучий голландец", предназначенной для защиты от украинских дронов.