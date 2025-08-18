"Убийца" дронов ВСУ: в РФ показали прототип ПВО "Летучий голландец" с ИИ (видео)
В Российской Федерации заявили о создании системы противовоздушной обороны "Летучий голландец", предназначенной для защиты от украинских дронов.
ПВО "Летучий голландец" работает без экипажа и оснащен искусственным интеллектом (ИИ), сообщает российское медиа Mash.
Россияне позиционируют свою разработку как "убийцу" беспилотников ВСУ. На видео показаны испытания прототипа по условным целям.Важно
По данным интернет-издания, систему ПВО разработали бойцы из ОСПН "Кочевник" на базе зенитно-ракетного комплекса "Панцирь". Управление машиной происходит дистанционно на расстоянии сотен километров.
"Машину уже прозвали "Летучий голландец" за автономность и возможности искусственного интеллекта", — утверждается в публикации.
Напомним, украинская компания Odd Systems и датская Terma Group разрабатывают автономный перехватчик дронов на базе искусственного интеллекта.
Фокус также сообщал, что на выставке LandEuro 2025 был представлен дрон-перехватчик AngryCat, разработанный украинской компанией Venator Technologies.