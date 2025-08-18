"Убийца" дронов ВСУ: в РФ показали прототип ПВО "Летучий голландец" с ИИ (видео)

В Российской Федерации заявили о создании системы противовоздушной обороны "Летучий голландец", предназначенной для защиты от украинских дронов.

ПВО "Летучий голландец" работает без экипажа и оснащен искусственным интеллектом (ИИ), сообщает российское медиа Mash.

Испытания ПВО "Летучий голландец"

Россияне позиционируют свою разработку как "убийцу" беспилотников ВСУ. На видео показаны испытания прототипа по условным целям.

По данным интернет-издания, систему ПВО разработали бойцы из ОСПН "Кочевник" на базе зенитно-ракетного комплекса "Панцирь". Управление машиной происходит дистанционно на расстоянии сотен километров.

"Машину уже прозвали "Летучий голландец" за автономность и возможности искусственного интеллекта", — утверждается в публикации.

Напомним, украинская компания Odd Systems и датская Terma Group разрабатывают автономный перехватчик дронов на базе искусственного интеллекта.

Фокус также сообщал, что на выставке LandEuro 2025 был представлен дрон-перехватчик AngryCat, разработанный украинской компанией Venator Technologies.