"Вбивця" дронів ЗСУ: в РФ показали прототип ППО "Летючий голландець" з ШІ (відео)

В Російській Федерації заявили про створення системи протиповітряної оборони «Летючий голландець», призначеної для захисту від українських дронів.

ППО "Летючий голландець" працює без екіпажу та оснащений штучним інтелектом (ШІ), повідомляє російське медіа Mash.

Випробування ППО "Летючий голландець"

Росіяни позиціонують свою розробку як "вбивцю" безпілотників ЗСУ. На відео показані випробування прототипа по умовних цілях.

За даними інтернет-видання, систему ППО розробили бійці з ОСПН "Кочівник" на базі зенітно-ракетного комплексу "Панцир". Керування машиною відбувається дистанційно на відстані сотень кілометрів.

"Машину вже прозвали "Летючий голландець" за автономність і можливості штучного інтелекту", — стверджується в публікації.

Нагадаємо, українська компанія Odd Systems та данська Terma Group розробляють автономний перехоплювач дронів на базі штучного інтелекту.

Фокус також повідомляв, що на виставці LandEuro 2025 було представлено дрон-перехоплювач AngryCat, розроблений українською компанією Venator Technologies.