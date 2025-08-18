Перехопить БПЛА за 3 секунди: як працює нова протидронова ракета DroneHammer (фото)

Німецька компанія Skylance GmbH успішно завершила перші льотні випробування ракети DroneHammer, призначеної для перехоплення безпілотників.

Related video

DroneHammer — це ракета з оптичною головкою самонаведення та бойовою частиною на CO2, призначена для боротьби з дронами вагою до 25 кг на близькій відстані. Про це розповів генеральний директор Skylance Філіп Боне порталу hartpunkt.

Як зазначають у виданні, концепцію DroneHammer спочатку розробили дві німецькі компанії e-Wolf GmbH та WARGdrones GmbH. Однак розробку ракети, яку нещодавно класифікували як військову зброю, здійснюватиме компанія Skylance GmbH, заснована кілька днів тому.

Випробування ракети DroneHammer Фото: Скріншот

Очікується, що серійне виробництво однієї ракети DroneHammer коштуватиме всього кілька тисяч євро. Це стало можливим завдяки використанню економічно ефективних, а в деяких випадках і нетрадиційних технологій і компонентів.

В рамках згаданих випробувань перевіряється функціональність окремих компонентів ракети, таких як пускова установка, оптика та бойова частина. Окрім того, систему керування було оцифровано, щоб будь-які зміни параметрів можна було імітувати та тестувати в цифровому двійнику.

За словами Боне ефективність бойової частини із діаметром дії 10 метрів вже доведена в статичних випробуваннях. Ураження цілей відбувається шляхом обертання балона з CO2 та прискорення осколків проти цілі в безпосередній близькості. Це створює ефект, порівнянний з ефектом пострілу з дробовика.

Важливо

Замість "мангалів": захистити техніку від FPV-дронів може нова технологія (відео)

Твердопаливний ракетний двигун DroneHammer забезпечує швидкість перехоплення понад 500 км/год та ефективну дальність польоту понад 600 м. Час перехоплення становить 3 секунди. За задумом розробників, ракету можна буде запускати з плеча, наземних платформ та БПЛА.

Також повідомляється, що розробники постійно вдосконалюють DroneHammer. Наразі ракета важить близько 700 г має загальну довжину приблизно 70 см та зовнішній діаметр 70 мм. В планах – зменшити розміри до 60 см у довжину та 60 мм у діаметрі.

Нагадаємо, українська компанія "Дикі Шершні" модернізувала дрон-перехоплювач Sting, створений для захисту від російських "Шахедів", зокрема, збільшивши його швидкість.

Фокус також писав про те, що одеське конструкторське бюро "Технарі" розробило багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач під назвою "Мангуст".