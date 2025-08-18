Перехопить БПЛА за 3 секунди: як працює нова протидронова ракета DroneHammer (фото)
Німецька компанія Skylance GmbH успішно завершила перші льотні випробування ракети DroneHammer, призначеної для перехоплення безпілотників.
DroneHammer — це ракета з оптичною головкою самонаведення та бойовою частиною на CO2, призначена для боротьби з дронами вагою до 25 кг на близькій відстані. Про це розповів генеральний директор Skylance Філіп Боне порталу hartpunkt.
Як зазначають у виданні, концепцію DroneHammer спочатку розробили дві німецькі компанії e-Wolf GmbH та WARGdrones GmbH. Однак розробку ракети, яку нещодавно класифікували як військову зброю, здійснюватиме компанія Skylance GmbH, заснована кілька днів тому.
Очікується, що серійне виробництво однієї ракети DroneHammer коштуватиме всього кілька тисяч євро. Це стало можливим завдяки використанню економічно ефективних, а в деяких випадках і нетрадиційних технологій і компонентів.
В рамках згаданих випробувань перевіряється функціональність окремих компонентів ракети, таких як пускова установка, оптика та бойова частина. Окрім того, систему керування було оцифровано, щоб будь-які зміни параметрів можна було імітувати та тестувати в цифровому двійнику.
За словами Боне ефективність бойової частини із діаметром дії 10 метрів вже доведена в статичних випробуваннях. Ураження цілей відбувається шляхом обертання балона з CO2 та прискорення осколків проти цілі в безпосередній близькості. Це створює ефект, порівнянний з ефектом пострілу з дробовика.Важливо
Твердопаливний ракетний двигун DroneHammer забезпечує швидкість перехоплення понад 500 км/год та ефективну дальність польоту понад 600 м. Час перехоплення становить 3 секунди. За задумом розробників, ракету можна буде запускати з плеча, наземних платформ та БПЛА.
Також повідомляється, що розробники постійно вдосконалюють DroneHammer. Наразі ракета важить близько 700 г має загальну довжину приблизно 70 см та зовнішній діаметр 70 мм. В планах – зменшити розміри до 60 см у довжину та 60 мм у діаметрі.
Нагадаємо, українська компанія "Дикі Шершні" модернізувала дрон-перехоплювач Sting, створений для захисту від російських "Шахедів", зокрема, збільшивши його швидкість.
Фокус також писав про те, що одеське конструкторське бюро "Технарі" розробило багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач під назвою "Мангуст".