Замість "мангалів": захистити техніку від FPV-дронів може нова технологія (відео)

FPV-дрони стали серйозною загрозою для важкоброньованої військової техніки. Одне з можливих рішень цієї проблеми — роботизовані антидронові турелі зі штучним інтелектом (ШІ).

Related video

Танки та інша бронетехніка втрачають свою актуальність через FPV-дрони, вважає військовий оглядач Олександр Коваленко. За його словами, цьому можна запобігти шляхом розвитку активного захисту техніки.

Роботизовані турелі зі ШІ

Як приклад експерт назвав універсальну антидронову турель від компанії Sentradel Autonomous Counter Drone Systems. Ця система використовує штучний інтелект та машинний зір для перехоплення мобільних, малогабаритних цілей.

"У сучасному світі загроз дрон FPV вартістю 500 доларів може легко знищити танк вартістю 10 мільйонів доларів. Ми програємо цю асиметричну війну за витрати. Рішення — не ракети вартістю 100 000 доларів, а доступні системи, такі як Sentradel", — йдеться на сайті компанії.

Коваленко зазначив, що такі турелі можна встановлювати на танки та бойові броньовані машини. На його думку, в майбутньому це може врятувати важку бронетехніку від "вимирання".

Важливо

В Україні робота THeMIS озброїли гранатометною туреллю "Буря": як нищитиме ЗС РФ (відео)

"Замість потворних двоповерхових надбудов з арматури – технологічне рішення. У той час як російські науково-дослідні інститути патентують мангали, ангари і курники, в цивілізованих країнах йдуть по правильному шляху розвитку активного захисту техніки Невже, через деякий час танки знову стануть танками, а не ось цим ось всім?", — написав експерт.

Нагадаємо, інженер, відомий у мережі під псевдонімом STS 3D створив роботизовану гвинтівку, яка працює на основі чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT. При цьому в OpenAI заявили, що створення цього робота є порушенням політики компанії.

Фокус також повідомляв, що українські інженери створили зенітну турель Sky Sentinel для виявлення та знищення дронів типу "Шахед" і високошвидкісні крилаті ракети. Турель здатна обертатися на 360 градусів і керується штучним інтелектом.