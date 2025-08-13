Вместо "мангалов": защитить технику от FPV-дронов может новая технология (видео)

FPV-дроны стали серьезной угрозой для тяжелобронированной военной техники. Одно из возможных решений этой проблемы — роботизированные антидронные турели с искусственным интеллектом (ИИ).

Танки и другая бронетехника теряют свою актуальность из-за FPV-дронов, считает военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, это можно предотвратить путем развития активной защиты техники.

Роботизированные турели с ИИ

В качестве примера эксперт назвал универсальную антидронную турель от компании Sentradel Autonomous Counter Drone Systems. Эта система использует искусственный интеллект и машинное зрение для перехвата мобильных, малогабаритных целей.

"В современном мире угроз дрон FPV стоимостью 500 долларов может легко уничтожить танк стоимостью 10 миллионов долларов. Мы проигрываем эту асимметричную войну за расходы. Решение — не ракеты стоимостью 100 000 долларов, а доступные системы, такие как Sentradel", — говорится на сайте компании.

Коваленко отметил, что такие турели можно устанавливать на танки и боевые бронированные машины. По его мнению, в будущем это может спасти тяжелую бронетехнику от "вымирания".

"Вместо уродливых двухэтажных надстроек из арматуры — технологичное решение. В то время как российские научно-исследовательские институты патентуют мангалы, ангары и курятники, в цивилизованных странах идут по правильному пути развития активной защиты техники Неужели, через некоторое время танки снова станут танками, а не вот этим вот всем?", — написал эксперт.

