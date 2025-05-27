Будет охотиться на "Шахеды" и крылатые ракеты: в Украине разработали автономную зенитную турель (фото)

Украинские инженеры создали зенитную турель Sky Sentinel ("Небесный Страж"), способную обнаруживать и сбивать российские беспилотные летательные аппараты типа Shahed-136 и высокоскоростные крылатые ракеты. Разработчики заявляют, что ее прототип уже уничтожил четыре "Шахеда" во время испытаний в боевых условиях.

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Об этом пишет UNITED24 Media.

Особенности турели Sky Sentinel Sky Sentinel

По словам разработчиков, новая украинская автономная турель противовоздушной обороны способна вращаться на 360 градусов и управляется искусственным интеллектом. На нее установлен тяжелый пулемет, который может поразить цель, в пять раз меньшую, чем Shahed-136. Создатели оружия заявляют, что в пределах своей эффективной дальности оно может сбить даже крылатую ракету. Его целью могут стать любые быстродвижущиеся объекты со скоростью 200, 400 и даже 800 километров в час. Максимальная дальность поражения остается засекреченной.

Украинская турель Sky Sentinel управляется ИИ и может вращаться на 360 градусов Фото: United 24

Отмечается, что Sky Sentinel может работать автономно, то есть не требует солдата, который вручную будет наводить ее на цель. Вмешательство человека необходимо только для развертывания турели в боевую позицию и ввода данных радара, а обнаружение, фиксацию цели, отслеживание траектории полета, расчет и осуществление выстрела оснащенные ИИ оружие делает самостоятельно.

По словам инженеров, механика Sky Sentinel была полностью разработана в Украине и испытана на полигонах и в условиях реальных боевых действий.

Стоимость турели Sky Sentinel Sky Sentinel

Каждый блок нового оружия стоит около 150 000 долларов. Для того, чтобы защитить город, необходимо от 10 до 30 таких турелей, однако, по словам авторов материала, это выходит дешевле одной ракеты-перехватчика многих традиционных систем ПВО. Сейчас команда разработчиков работает над увеличением производства.

Sky Sentinel полностью разработана и испытана в Украине Фото: United24 Media / Никита Шандыба

Вызовы при разработке Sky Sentinel при разработке Sky Sentinel

Ведущий инженер команды Sky Sentinel указал на критическую проблему, с которой столкнулись разработчики турели. По его словам, одним из самых больших препятствий для создания такого типа оружия является механический люфт. На точность стрельбы может повлиять малейшее смещение механизмов башни.

"Нам пришлось создать систему, которая много двигается с нулевым механическим люфтом. И не просто движется, но и стреляет. Это означает, что она также должна справляться с отдачей", — отметил инженер.

Турель Sky Sentinel будет охотиться на российские "Шахеды" во время обстрелов Украины Фото: United24 Media / Никита Шандыба

Напомним, в пресс-службе 5-й штурмовой бригады ВСУ 28 апреля рассказали, что у украинских бойцов появились автоматизированные турели, способные вести огонь из укрытия на расстоянии до 2,5 км.

Украинский стартап Frontline в феврале 2025 года объявил запуск серийного производства роботизированной турели "Буря". Новая разработка предназначена для дистанционного управления 40-мм автоматическим гранатометом Mk 19.