Полюватиме на "Шахеди" і крилаті ракети: в Україні розробили автономну зенітну турель (фото)

Українські інженери створили зенітну турель Sky Sentinel ("Небесний Страж"), здатну виявляти та збивати російські безпілотні літальні апарати типу Shahed-136 і високошвидкісні крилаті ракети. Розробники заявляють, що її прототип уже знищив чотири "Шахеди" під час випробувань у бойових умовах.

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Про це пише UNITED24 Media.

Особливості турелі Sky Sentinel

За словами розробників, нова українська автономна турель протиповітряної оборони здатна обертатися на 360 градусів і керується штучним інтелектом. На неї встановлено важкий кулемет, який може уразити ціль, вп'ятеро меншу за Shahed-136. Творці зброї заявляють, що в межах своєї ефективної дальності вона може збити навіть крилату ракету. Її ціллю можуть стати будь-які швидкорухомі об'єкти зі швидкістю 200, 400 і навіть 800 кілометрів на годину. Максимальна дальність ураження лишається засекреченою.

Українська турель Sky Sentinel керується ШІ і може обертатися на 360 градусів Фото: United 24

Зазначається, що Sky Sentinel може працювати автономно, тобто не потребує солдата, який вручну наводитиме її на ціль. Втручання людини необхідне лише для розгортання турелі у бойову позицію та введення даних радара, а виявлення, фіксацію цілі, відстеження траєкторії польоту, розрахунок і здійснення пострілу оснащені ШІ зброя робить самостійно.

За словами інженерів, механіка Sky Sentinel була повністю розроблена в Україні та випробувана на полігонах і в умовах реальних бойових дій.

Вартість турелі Sky Sentinel

Кожен блок нової зброї коштує близько 150 000 доларів. Для того, щоб захистити місто, необхідно від 10 до 30 таких турелей, проте, за словами авторів матеріалу, це виходить дешевше за одну ракету-перехоплювач багатьох традиційних систем ППО. Наразі команда розробників працює над збільшенням виробництва.

Sky Sentinel повністю розроблена та випробувана в Україні Фото: United24 Media / Микита Шандиба

Виклики при розробці Sky Sentinel

Провідний інженер команди Sky Sentinel вказав на критичну проблему, з якою зіткнулися розробники турелі. За його словами, однією з найбільших перешкод для створення такого типу зброї є механічний люфт. На точність стрільби може вплинути найменше зміщення механізмів башти.

"Нам довелося створити систему, яка багато рухається з нульовим механічним люфтом. І не просто рухається, а й стріляє. Це означає, що вона також має справлятися з віддачею", — зазначив інженер.

Турель Sky Sentinel полюватиме на російські "Шахеди" під час обстрілів України Фото: United24 Media / Микита Шандиба

Нагадаємо, в пресслужбі 5-ї штурмової бригади ЗСУ 28 квітня розповіли, що в українських бійців з'явилися автоматизовані турелі, здатні вести вогонь з укриття на відстані до 2,5 км.

Український стартап Frontline в лютому 2025 року оголосив запуск серійного виробництва роботизованої турелі "Буря". Нова розробка призначена для дистанційного керування 40-мм автоматичним гранатометом Mk 19.