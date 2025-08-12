В Украине робота THeMIS вооружили гранатометной турелью "Буря": как будет уничтожать ВС РФ (видео)

В Украине инженеры вооружили наземный дрон THeMIS от эстонского производителя Milrem Robotics гранатометной турелью "Буря" от компании Frontline.

Новый комплекс может передвигаться по полю боя и вести огонь по врагу, пока оператор находится в более безопасном месте. Об этом на своей странице в Facebook рассказал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, поделившись видеороликом.

Frontline — это украинская компания, которая является участником кластера оборонных инноваций Brave1. Теперь ее турель под автоматический гранатомет МК-19 "Буря" и гусеничная платформа THeMIS работают как единая боевая система.

Как пишет Михаил Федоров, она уже успешно прошла тестирование в Украине, а в ближайшие дни ее ожидают дополнительные испытания. Разработчики собираются усовершенствовать конструкцию и проверить ее надежность в различных условиях применения. После этого военные смогут использовать систему для выполнения конкретных задач на поле боя.

"Защита Украины непосредственно влияет на безопасность Европы. Усиливаем взаимодействие с партнерами и вместе создаем продукты для современной технологической войны", — прокомментировал вице-премьер.

Турель с гранатометом "Буря": что известно

Турель под гранатомет "Буря" Frontline представила в 2024 году, а в январе 2025 года запустила ее серийное производство. Вместе с оружием она весит 47 кг. Оператор может дистанционно управлять турелью и вести огонь на расстоянии до 100 м, используя планшет или ноутбук, автоматическое наведение на цель осуществляется с помощью БПЛА в воздухе и программы "Крапива".

Чтобы произвести выстрел, оператору достаточно указать точку на карте или ввести координаты цели. Благодаря встроенной системе стабилизации можно вести прицельную стрельбу во время движения на расстояние до 1800 метров. При этом турель может запоминать настройки и быстро менять прицел с одной цели на другую, обеспечивая точное поражение в радиусе 20-30 метров.

"Работы должны уменьшать риск личного состава на передовой. Турель "Буря" это про гранатометчиков, которые теперь смогут вести работу из укрытий. Или вообще удаленно, переставив турель с треноги на НРК", — поделились представители Frontline на своей странице в X (бывший Twitter).

Эстонские работы THeMIS в Украине

Milrem Robotics впервые передала Украине НРК THeMIS в 2022 году, сначала их использовали для перевозки грузов, эвакуации раненых, разминирования и расчистки дорог. Известно также, что на платформу устанавливали пулеметы и другое стрелковое вооружение.

Наземная роботизированная платформа THeMIS уже применяется в Украине Фото: Скриншот

Основные характеристики THeMIS:

максимальная скорость — 20 км/ч;

масса — 1630 кг;

максимальный вес полезной нагрузки — 1200 кг;

максимальный боковой уклон — 30%;

тяговое усилие — 15 000 Н;

время работы двигателя — до 15 ч;

время работы на электричестве — до 1,5 ч;

камеры — инфракрасная (MIL-STD-810G), тепловизионная, HDR.

В сентябре 2024 года компания сообщила, что турель "Буря" объединили с украинским роботом "Термит" от компании Tencore. Последний может проехать до 20 км и маневрировать в сложных условиях.