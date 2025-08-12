В Україні робота THeMIS озброїли гранатометною туреллю "Буря": як нищитиме ЗС РФ (відео)

В Україні інженери озброїли наземний дрон THeMIS від естонського виробника Milrem Robotics гранатометною туреллю "Буря" від компанії Frontline.

Новий комплекс може пересуватися полем бою і вести вогонь по ворогу, поки оператор знаходиться у безпечнішому місці. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров, поділившись відеороликом.

Frontline — це українська компанія, яка є учасником кластера оборонних інновацій Brave1. Тепер її турель під автоматичний гранатомет МК-19 "Буря" і гусенична платформа THeMIS працюють як єдина бойова система.

Як пише Михайло Федоров, вона вже успішно пройшла тестування в Україні, а найближчими днями її очікують додаткові випробування. Розробники збираються вдосконалити конструкцію і перевірити її надійність у різних умовах застосування. Після цього військові зможуть використовувати систему для виконання конкретних завдань на полі бою.

"Захист України безпосередньо впливає на безпеку Європи. Посилюємо взаємодію з партнерами та разом створюємо продукти для сучасної технологічної війни", — прокоментував віцепрем'єр.

Турель з гранатометом "Буря": що відомо

Турель під гранатомет "Буря" Frontline представила у 2024 році, а у січні 2025 року запустила її серійне виробництво. Разом зі зброєю вона важить 47 кг. Оператор може дистанційно керувати туреллю і вести вогонь на відстані до 100 м, використовуючи планшет чи ноутбук, автоматичне наведення на ціль здійснюється за допомогою БПЛА у повітрі і програми "Кропива".

Щоб зробити постріл, оператору достатньо вказати точку на карті або ввести координати цілі. Завдяки вбудованій системі стабілізації можна вести прицільну стрільбу під час руху на відстань до 1800 метрів. При цьому турель може запам'ятовувати налаштування і швидко змінювати приціл з однієї цілі на іншу, забезпечуючи точне ураження у радіусі 20-30 метрів.

"Роботи мають зменшувати ризик особового складу на передовій. Турель "Буря" це про гранатометників, які тепер зможуть вести роботу з укриттів. Або взагалі віддалено, переставивши турель з триноги на НРК", — поділилися представники Frontline на своїй сторінці в X (колишній Twitter).

Естонські роботи THeMIS в Україні

Milrem Robotics вперше передала Україні НРК THeMIS у 2022 році, спочатку їх використовували для перевезення вантажів, евакуації поранених, розмінування та розчищення шляхів. Відомо також, що на платформу встановлювали кулемети та інше стрілецьке озброєння.

Наземна роботизована платформа THeMIS вже застосовується в Україні Фото: Скриншот

Основні характеристики THeMIS:

Максимальна швидкість: 20 км/год

Маса: 1630 кг

Максимальна вага корисного навантаження: 1200 кг

Максимальний бічний ухил: 30%

Тягове зусилля: 15 000 Н

Час роботи двигуна: до 15 год

Час роботи на електриці: до 1,5 год

Камери: інфрачервона (MIL-STD-810G), тепловізійна, HDR

У вересні 2024 року компанія повідомила, що турель "Буря" об'єднали з українським роботом "Терміт" від компанії Tencore. Останній може проїхати до 20 км і маневрувати у складних умовах.