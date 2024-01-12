Невловимі для противника і незамінні на фронті: ЗСУ використовують роботів THeMIS (відео)

Наземні дрони на гусеничному ходу здатні перевозити великі навантаження навіть у тій місцевості, де в "сезон бруду" не можуть проїхати військові вантажівки.

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Знищують міни, розчищають маршрути та евакуюють поранених з поля бою: усім цим займаються безпілотні наземні роботизовані платформи THeMIS, зберігаючи тим самим життя українським військовим у зоні бойових дій. Про це повідомляють на сайті виробників дронів — естонської компанії Milrem Robotics.

В Україну було поставлено 14 безпілотних апаратів THeMIS. Сім із них використовуються для перевезення вантажів та евакуації поранених, а інші забезпечені корисним навантаженням для розмінування та розчищення маршрутів. Цими транспортними засобами можна керувати на відстані, що дає змогу солдатам виконувати завдання в безпечних умовах.

"Евакуація поранених і розмінування маршрутів — два трудомістких види діяльності, під час яких солдати, що виконують ці завдання, одразу ж стають мішенями для противника. UGV, з іншого боку, можуть управлятися на відстані, зберігаючи солдатів у безпечному місці", — сказав Юрі Паюсте, який відповідає за українську програму в Milrem Robotics.

Наземні безпілотні платформи ТHeMIS також застосовуються саперами для перевезення протитанкових мін, що дає змогу прискорити гірничі роботи. Роботи можуть використовуватися і для поповнення запасів у важкодоступних районах, де важкі вантажівки застряють. Крім того, невеликі розміри й низька висота дронів ускладнюють їх виявлення противником.

Milrem Robotics є провідним розробником і системним інтегратором робототехніки та автономних систем у Європі. Компанія відома своїми безпілотними літальними апаратами THeMIS і Multiscope, а також роботизованою бойовою машиною Type-X і комплектом автономного управління MIFIK. Компанія нещодавно підписала угоду про співпрацю з Україною, що дасть їй змогу розробляти нові продукти та інтегрувати досвід України на полі бою в наявні роботизовані системи. Крім того, сторони вивчать можливість виробництва в Україні THeMIS Combat (з HMG і протитанковими можливостями), Combat Engineering (виявлення мін і розмінування), безпілотних наземних машин CASEVAC та інших продуктів Milrem Robotics.

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Що відомо про роботизовані платформи Milrem Robotics

Завдання робота THeMIS Combat Support полягає в транспортуванні боєприпасів для протитанкової групи та забезпеченні її вогневою підтримкою за допомогою 7,62-мм кулемета. Крім бойових характеристик ворожої артилерії, дрон також виконує функції монітора пожежної безпеки. А у вересні 2023 року стало відомо, що роботів озброїли бойовими дронами-мисливцями. В оновленій конструкції THeMIS здатний запускати дрони-камікадзе HALCON HUNTER 2-S. Це автономні безпілотники, оснащені передовим штучним інтелектом для виконання скоординованих завдань у зграї. Вони здатні самостійно слідувати плану польоту, координувати свої дії з іншими дронами та розпізнавати ворожі цілі для знищення. HUNTER 2-S має корисне навантаження 2 кг, крейсерську висоту 500 м, крейсерську швидкість 90 км/год і запас ходу 45 хвилин.

THeMIS Cargo CASEVAC забезпечує швидку евакуацію постраждалих від місця травми до медичних установ вищого рівня. Це знижує потребу в робочій силі, яку зазвичай використовують для евакуації поранених.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року стало відомо, що "Укроборонпром" та естонська Milrem Robotics разом розроблятимуть роботів. Головною метою співпраці з українським розробником вважає забезпечення безпеку бійців і водночас надання сильнішого й асиметричнішого впливу на сили агресора.

А в другій половині вересня 2023 року ми писали про те, що роботів THeMIS озброїли бойовими дронами-мисливцями. Тепер платформа може не тільки перевозити вантажі, а й атакувати ворога безпілотниками завдяки спеціальній пусковій установці.