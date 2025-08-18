Перехватит БПЛА за 3 секунды: как работает новая противодроновая ракета DroneHammer (фото)
Немецкая компания Skylance GmbH успешно завершила первые летные испытания ракеты DroneHammer, предназначенной для перехвата беспилотников.
DroneHammer — это ракета с оптической головкой самонаведения и боевой частью на CO2, предназначенная для борьбы с дронами весом до 25 кг на близком расстоянии. Об этом рассказал генеральный директор Skylance Филипп Боне порталу hartpunkt.
Как отмечают в издании, концепцию DroneHammer сначала разработали две немецкие компании e-Wolf GmbH и WARGdrones GmbH. Однако разработку ракеты, которую недавно классифицировали как военное оружие, будет осуществлять компания Skylance GmbH, основанная несколько дней назад.
Ожидается, что серийное производство одной ракеты DroneHammer будет стоить всего несколько тысяч евро. Это стало возможным благодаря использованию экономически эффективных, а в некоторых случаях и нетрадиционных технологий и компонентов.
В рамках упомянутых испытаний проверяется функциональность отдельных компонентов ракеты, таких как пусковая установка, оптика и боевая часть. Кроме того, система управления была оцифрована, чтобы любые изменения параметров можно было имитировать и тестировать в цифровом двойнике.
По словам Боне эффективность боевой части с диаметром действия 10 метров уже доказана в статических испытаниях. Поражение целей происходит путем вращения баллона с CO2 и ускорения осколков против цели в непосредственной близости. Это создает эффект, сравнимый с эффектом выстрела из дробовика.Важно
Твердотопливный ракетный двигатель DroneHammer обеспечивает скорость перехвата более 500 км/ч и эффективную дальность полета более 600 м. Время перехвата составляет 3 секунды. По замыслу разработчиков, ракету можно будет запускать с плеча, наземных платформ и БПЛА.
Также сообщается, что разработчики постоянно совершенствуют DroneHammer. Сейчас ракета весит около 700 г имеет общую длину примерно 70 см и внешний диаметр 70 мм. В планах — уменьшить размеры до 60 см в длину и 60 мм в диаметре.
