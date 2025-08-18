Перехватит БПЛА за 3 секунды: как работает новая противодроновая ракета DroneHammer (фото)

Немецкая компания Skylance GmbH успешно завершила первые летные испытания ракеты DroneHammer, предназначенной для перехвата беспилотников.

Related video

DroneHammer — это ракета с оптической головкой самонаведения и боевой частью на CO2, предназначенная для борьбы с дронами весом до 25 кг на близком расстоянии. Об этом рассказал генеральный директор Skylance Филипп Боне порталу hartpunkt.

Как отмечают в издании, концепцию DroneHammer сначала разработали две немецкие компании e-Wolf GmbH и WARGdrones GmbH. Однако разработку ракеты, которую недавно классифицировали как военное оружие, будет осуществлять компания Skylance GmbH, основанная несколько дней назад.

Испытания ракеты DroneHammer Фото: Скриншот

Ожидается, что серийное производство одной ракеты DroneHammer будет стоить всего несколько тысяч евро. Это стало возможным благодаря использованию экономически эффективных, а в некоторых случаях и нетрадиционных технологий и компонентов.

В рамках упомянутых испытаний проверяется функциональность отдельных компонентов ракеты, таких как пусковая установка, оптика и боевая часть. Кроме того, система управления была оцифрована, чтобы любые изменения параметров можно было имитировать и тестировать в цифровом двойнике.

По словам Боне эффективность боевой части с диаметром действия 10 метров уже доказана в статических испытаниях. Поражение целей происходит путем вращения баллона с CO2 и ускорения осколков против цели в непосредственной близости. Это создает эффект, сравнимый с эффектом выстрела из дробовика.

Важно

Вместо "мангалов": защитить технику от FPV-дронов может новая технология (видео)

Твердотопливный ракетный двигатель DroneHammer обеспечивает скорость перехвата более 500 км/ч и эффективную дальность полета более 600 м. Время перехвата составляет 3 секунды. По замыслу разработчиков, ракету можно будет запускать с плеча, наземных платформ и БПЛА.

Также сообщается, что разработчики постоянно совершенствуют DroneHammer. Сейчас ракета весит около 700 г имеет общую длину примерно 70 см и внешний диаметр 70 мм. В планах — уменьшить размеры до 60 см в длину и 60 мм в диаметре.

Напомним, украинская компания "Дикие Шершни" модернизировала дрон-перехватчик Sting, созданный для защиты от российских "Шахедов", в частности, увеличив его скорость.

Фокус также писал о том, что одесское конструкторское бюро "Технари" разработало многоразовый реактивный дрон-перехватчик под названием "Мангуст".