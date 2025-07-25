Новий безпілотний "звір" проти "Шахедів": на що здатен перехоплювач AngryCat

На німецькій виставці LandEuro 2025 було представлено дрон-перехоплювач AngryCat, розроблений українською компанією Venator Technologies. Основана його задача — знищення російських БПЛА, таких як «Шахед», «Ланцет», «Орлан» та Zala.

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Дрон AngryCat здатен працювати автономно за допомогою систем наведення, що включають радар, звукові датчики та відео-/тепловізійні камери. Окрім перехоплення БПЛА, його також можна використовувати для ураження наземних цілей, повідомляє Army Recognition.

Заявлені характеристики дрона-перехоплювача AngryCat:

крейсерська швидкість — 250 км/год;

висота польоту — до 4500 метрів;

час польоту — до 15 хвилин;

дальність польоту — 30 км;

вантажопідйомність — 1 кг;

загальна польотна вага — 12 кг.

Робота системи повністю автоматизована, що дозволяє зменшити залежність від операторів-людей. Військові можуть підготувати БПЛА до зльоту приблизно за 25 хвилин, що робить його придатним для швидкого розгортання у відповідь на загрози. Запуск здійснюється за допомогою пневматичної катапульти.

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"AngryCat та інші дрони-перехоплювачі вважаються життєво важливими компонентами протиповітряної оборони, доповнюючи існуючі системи, такі як ракети класу "земля-повітря" та зенітні гармати", — зазначили у виданні.

За даними порталу, компанія Venator Technologies була заснована в червні 2022 року та спеціалізується на розробці безпілотних авіаційних систем. Окрім AngryCat, лінійка продуктів Venator включає барражуючі боєприпаси, такі як FlyCat.

Нагадаємо, американський бізнесмен із технологій та інженер програмного забезпечення та колишній CEO Google Ерік Шмідт виробляє безпілотники для війни в Україні, зокрема перехоплювачі російських "Шахедів".

Фокус також повідомляв про те, що український виробник FPV-дронів Odd Systems та данська компанія Terma Group оголосили про спільну розробку автономного перехоплювача дронів на базі штучного інтелекту.