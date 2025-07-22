Доженуть "Шахеди": дрони "Генерал Черешня" перетворять в недорогі перехоплювачі

Український виробник дронів «Генерал Черешня» займається розробкою безпілотника для перехоплення російських «Шахедів», який зможе розганятись до 250-300 кілометрів на годину.

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Ціна майбутнього перехоплювача буде нижчою за середню на ринку, зазначив співзасновник компанії "Генерал Черешня" Ярослав Гришин в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Ми небагато вклали в розробку — це фактично покращена версія нашого протирозвідувального дрона "Генерал Черешня AIR". Він застосовується проти "Зала" і "Ланцетів" і коштує $800", — сказав Ярослав Гришин.

За словами співзасновника компанії, цей БПЛА вже може похвалитись більш ніж 1500 успішними застосуваннями на фронті. Очікується, що апарат буде кодифіковано, коли його підтверджена швидкість становитиме 250-300 кілометрів на годину.

Також повідомляється, що "Генерал Черешня" збирає приблизно 50 000 безпілотників щомісяця. Частина БПЛА оснащені тепловізорами, інша частина — функцією перехоплення. На БПЛА-перехоплювачі вже є черга, але виробництво гальмується через дефіцит деталей.

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Як зазначає портал DOU, компанію "Генерал Черешня" було засновано у вересні 2023 року. Основний напрямок її діяльності — виробництво FPV-дронів, зокрема дронів-перехоплювачів і моделей на оптоволокні. Виробник вже має 14 кодифікованих продуктів, ще 7 перебувають у процесі кодифікації.

Нагадаємо, українська компанія Odd Systems, яка спеціалізується на розробці тепловізійних камер та FPV-дронів, оголосила про початок співпраці із данською Terma Group в розробці автономного перехоплювача дронів на базі ШІ.

Фокус також писав про те, що українські інженери з проєкту ODIN завершили випробування нової мобільної системи боротьби з "Шахедами" під назвою Antishaheed. Комплекс вже працює у складі ударної групи ODIN Night Crew.