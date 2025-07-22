"Шахеди" на радіоуправлінні все ближче: розкрито деталі про новий дрон РФ (фото)

Збройні сили Російської Федерації застосовують в Україні новий дрон, схожий на «Шахед». БПЛА виконує розвідувальну функцію, використовується як фальш-ціль для виявлення позицій української ППО та її перевантаження, а також може нести бойову частину вагою до 15 кг.

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Апарат має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 ("Герань-2"), але значно менший. Компоненти безпілотника походять з Китаю та перераховані на порталі War&Sanctions, створеному з ініціативи Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

Компонети нового БПЛА РФ Фото: War&Sanctions

Майже половина комплектуючих БПЛА виготовлені китайською компанією CUAV Technology, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БПЛА. Йдеться про польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубку Піто.

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Серед інших компонентів — двигун та електронний модуль запалювання DLE, сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power.

Окрім того, безпілотник отримав китайську копію австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign. Цей виріб призначений для передачі даних на відстані до 40 км.

Новий дрон РФ: що каже експерт

Український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі зазначив, що застосування модемів передачі даних RFD900x у комплекті з політним контролером Pixhawk передбачає віддалене управління БПЛА по каналу передачі даних або управління одразу багатьма дронами що обладнанні однотипними модемами.

На думку експерта, поява даного БПЛА та дронів "Гербера" з модемами може свідчити про те, що росіяни готуються до оснащення "Шахедів" радіоуправлінням.

"Тобто "Шахеди" зможуть спілкуватися між собою, працювати ретрансляторами сигналу один для одного і керуватися по радіо. Це дасть можливість атакувати рухомі цілі, в режимі онлайн бачити работу засобів ППО, вести розвідку, атакувати цілі там, де український РЕБ заглушив GPS", — пояснив "Флеш".

Нагадаємо, щоб не витрачати дрожчі "Шахеди" росіяни також запускають по Україні дрони-приманки "Гербера". Ці БПЛА складаються з дешевих матеріалів та призначені для перевантаження ППО та візуальної розвідки. Ба більше, іноді ворог встановлює на "Гербери" бойову частину.