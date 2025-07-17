Конкурент "Шахеда": у США показали дешевий ударний безпілотник LUCAS (фото)

США представили власний недорогий бойовий дрон LUCAS, розроблений компанією SpektreWorks для конкуренції іранським безпілотником Shahed-136.

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В SpektreWorks заявили, що LUCAS успішно пройшов випробування, готовий до виробництва і може бути інтегрований у збройні сили США та союзників найближчим часом. Міністр оборони США Піт Хегсет оглянув дрон під час демонстрації багатодоменних автономних систем у внутрішньому дворі Пентагону, повідомляє Defence Blog.

БПЛА LUCAS Фото: AP

За словами розробників, БПЛА призначений для роботи в суворих умовах з мінімальними логістичними вимогами. Відкрита архітектура безпілотника дозволяє йому нести різноманітне корисне навантаження, зокрема для розвідувальних місій, завдавання ударів та комунікаційної підтримки.

Дрон використовує платформу FLM 131 з атрибутивним керуванням та оснащений високосумісними системами наведення. Його мережа корисного навантаження дозволяє дистанційно перемикати та вмикати бортові системи під час польоту та підтримує джерела живлення як 28 В, так і 12 В.

БПЛА також може працювати як комунікаційний ретранслятор у мережі багатодоменного безпілотного зв'язку. Очікується, що ця можливість посилить безпечний зв'язок між силами США та їхніми союзниками, особливо в умовах, де традиційні мережі є вразливими.

LUCAS має кілька конфігурацій запуску, включаючи зліт з ракетним двигуном (RATO) та розгортання на базі вантажівки, що робить його придатним для швидкого розгортання неспеціалізованим персоналом.

Нагадаємо, ЗС РФ використовують нові ударні БПЛА, які зовні нагадують "Шахед", можуть пролетіти близько 200 км, щоб атакувати техніку Сили оборони України.

Фокус також писав про те, що команда українського проєкту ODIN оголосила про початок практичного застосування нової системи протидії дронам "Шахед" і "Гербера".