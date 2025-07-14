Дорогий, але далекобійний: розробник розкрив особливості нового дрона РФ, схожого на "Шахед"

Нові російські ударні БПЛА, які зовні нагадують "Шахед", можуть пролетіти близько 200 км, щоб атакувати техніку Сили оборони України.

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Це значна загроза для українських військових. Голова наглядової ради української компанії Sky Assist, яка виготовляє безпілотні авіаційні комплекси Sirko, Ігор Криничко прокоментував Фокусу особливості незвичайних безпілотників.

Фахівець оцінив фото російських дронів, опубліковані Сергієм Бескрестновим. Він зазначив, що БПЛА за формою схожі на ударні БПЛА "КУБ-2", але за способом виготовлення більше нагадують літаки-камікадзе "Молния" або спрощені "Шахеди".

На його думку, корпус цих апаратів робляться з дешевого матеріалу, схожого на пінопласт, обтягнутого спеціальною плівкою. Планер обходиться недорого, близько 300-400 доларів США.

Російський БПЛА оснащений камерою для керування у реальному часі Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Двигун схожий на ті, які використовують "Шахеди", і коштує приблизно 5000 доларів. Загалом же БПЛА може коштувати 20-30 тисяч доларів залежно від компонентів. Сума може здаватися доволі великою, але теоретично безпілотник здатен пролетіти 200 км і уразити цілі у глибокому тилу. Для прикладу, "Shahed-136" у 2022-2023 роках деякі експерти оцінювали у 50 000 доларів.

Вперше про нові БПЛА, що нагадують "Шахеди", розповів фахівець с військових технологій Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш". Військові повідомляють, що вони уражають як статичні, так і рухомі цілі.

Він пише, що військові щодня надсилають повідомлення, що "Шахед атакував техніку". Насправді ж росіяни застосовують для ударів на фронті схожі безпілотні літальні апарати, але меншого розміру.

Вони керуються як FPV-дрони, тобто передають відео із вбудованої камери і керуються у реальному часі за допомогою радіозв'язку. Окрім ударних БПЛА з бойовою частиною вагою до 15 кг, є розвідувальні версії.

Писали також, як Україна може протистояти масованим ударам "Шахедів", якщо Росія зможе запускати до 1000 апаратів за раз. Україна і Велика Британія підписали довгострокову угоду про постачання 5000 зенітних ракет малої дальності.