Тисяча "шахедів" на добу: як Україна може протистояти масованим ударам російських БПЛА

Україна і Велика Британія підписали довгострокову угоду про постачання 5000 зенітних ракет малої дальності, розроблених компанією Thales, терміном на 19 років. Контракт орієнтований на масове відбиття атак російських дронів-камікадзе, кількість яких може зрости до 1000 на добу.

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Ця угода відповідає зростаючій загрозі з повітря і є спробою створити стійку систему оборони проти масових атак ворожих дронів. Про це 14 липня розповів в ефірі Radio NV заступник директора виробника засобів РЕБ та авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Анатолій Храпчинський про контракт на постачання 5000 зенітних ракет (дивитися з 12:57)

"Досі існує серйозна загроза застосування ворогом великої кількості повітряних цілей, тому слід говорити про пошук рішення за рахунок малих зенітних ракетних комплексів, які, наприклад, допоможуть нам вирішувати цю проблему тисячі дронів типу шахед", — зазначив Храпчинський.

За його словами, Росія може почати щоденні масові атаки вже в серпні, застосовуючи до 1000 дронів-камікадзе на добу. При цьому такі БПЛА, як Shahed-131/136, мають слабкий тепловий слід і не випромінюють радіосигнали, що робить їх складними цілями для звичайних теплових і радіолокаційних ракет. Тому потрібна модернізована система, яка дозволяє перехоплювати ці цілі.

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Храпчинський додав, що Україна повинна прагнути до локалізації виробництва засобів ППО всередині країни, незважаючи на поточні зовнішні поставки.

"Не просто замовляти, а саме переводити виробничі потужності в Україну. Звичайно, їх потрібно переміщати під землю, в безпечні регіони, але створювати свої можливості, щоб ми не залежали від західних партнерів.

Водночас експерт підкреслив, що в Україні в контексті протистояння повітряним атакам РФ часто говорять про системи перехоплення, але мало звертають увагу на системи виявлення та детекції.

"Почавши активно займатися темою перехоплення повітряних цілей, побачили більше проблем щодо якісного отримання координат, щоб протистояти не одним тільки перехопленням "у хвіст", а й розширеними можливостями. Бо розуміємо — на наші дії ворог буде активно шукати рішення, яке дозволить ухилятися від наших ударів", — підсумував Храпчинський.

Раніше повідомлялося, що українські військові помітили новий дрон Збройних сил РФ, який влучає по рухомій військовій техніці на лінії фронту. Безпілотник за обрисами схожий на дрон-камікадзе "Шахед", але несе лише 15 кг вибухівки.

Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що у вересні Росія вироблятиме до 500 дронів типу "шахед" на добу, які, за звичайних умов, українська протиповітряна оборона не здатна буде знищити.